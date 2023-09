El niño de 6 años dio estremecedores detalles del abuso sexual que habría sufrido por parte de su maestra

La presunta víctima fue llevada por sus padres al Hospital Perrrupato, luego de varios días que no quería ir al colegio y tampoco quería ir al baño. Su madre contó en el hospital que su hijo le expresó: "No quiero ir al baño porque ella me saca la ropa y me pinta la panza".

A partir de los detalles que contó el nene, se activó el protocolo por presunto abuso sexual y el fiscal Tabaré Ezcurra, de Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la integridad Sexual de San Martín, ordenó la detención de su maestra, una joven de 23 años.