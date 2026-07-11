El modus operandi de la Banda de los Honda: 2 mecánicos y una mujer detenidos

La banda alteraba el grabado de cristales para evitar su identificación.

La investigación contra la Banda de los Honda

La pesquisa se centró en las publicaciones que hacía el sospechoso, lo que permitió dar con el taller, el desarmadero y los domicilios que de forma posterior fueron allanados tras los robos.

Uno de los operativos se llevó a cabo en un taller donde los detectives hallaron varios autos, todos marca Honda. Según los datos aportados a la investigación, allí eran llevados los vehículos luego de ser robados en la vía pública, para luego desarmarlos, cambiarles las patentes, alterar el grabado de cristales y prepararlos para revender.

Entre los autos secuestrados se hallaba el Honda Civic por el cual se inició la pesquisa. Estaba en el taller allanado, con la numeración en los cristales fraguada.

Tres integrantes de la banda fueron detenidos.

Además, en ese taller fueron incautados otros 3 autos Honda con pedidos de secuestro por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dos de ellos eran modelo Civic y otro un Fit.

También los oficiales decomisaron un capot que pertenecía a otro Honda Civic robado. Otro auto con pedido de secuestro por hurto fue decomisado en el otro domicilio allanado, también en General Rodríguez.

Allí los oficiales se encontraron con una vivienda, en cuyo frente había dos Honda Civic estacionados y en un patio delantero varios vehículos similares con faltantes de autopartes. Ante la consulta judicial, se ordenó el secuestro de los todos los vehículos con impedimentos legales, entre ellos el que originó la causa, y el traslado a playa judicial. En tanto que los 3 miembros de la banda quedaron detenidos.