La Banda de los Honda fue desbaratada en Buenos Aires tras varios allanamientos en los que se lograron recuperar 9 autos robados y una gran cantidad de autopartes. Por el caso, dos mecánicos y la pareja de uno de ellos fueron detenidos.
El modus operandi de la Banda de los Honda: 2 mecánicos y una mujer detenidos
Las publicaciones en Facebook que hacía la banda permitió dar con el taller, el desarmadero y los domicilios que fueron allanados tras los robos
La investigación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, a quien le robaron un auto Honda Civic blanco el 31 de enero pasado en el barrio porteño de Belgrano.
El dueño del auto buscó si su vehículo estaba publicado en alguna plataforma digital y halló que una persona vendía repuestos de Honda Civic en General Rodríguez. Ante la sospecha, avisó al Juzgado, que dio intervención a la Policía de la Ciudad.
La investigación contra la Banda de los Honda
La pesquisa se centró en las publicaciones que hacía el sospechoso, lo que permitió dar con el taller, el desarmadero y los domicilios que de forma posterior fueron allanados tras los robos.
Uno de los operativos se llevó a cabo en un taller donde los detectives hallaron varios autos, todos marca Honda. Según los datos aportados a la investigación, allí eran llevados los vehículos luego de ser robados en la vía pública, para luego desarmarlos, cambiarles las patentes, alterar el grabado de cristales y prepararlos para revender.
Entre los autos secuestrados se hallaba el Honda Civic por el cual se inició la pesquisa. Estaba en el taller allanado, con la numeración en los cristales fraguada.
Además, en ese taller fueron incautados otros 3 autos Honda con pedidos de secuestro por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dos de ellos eran modelo Civic y otro un Fit.
También los oficiales decomisaron un capot que pertenecía a otro Honda Civic robado. Otro auto con pedido de secuestro por hurto fue decomisado en el otro domicilio allanado, también en General Rodríguez.
Allí los oficiales se encontraron con una vivienda, en cuyo frente había dos Honda Civic estacionados y en un patio delantero varios vehículos similares con faltantes de autopartes. Ante la consulta judicial, se ordenó el secuestro de los todos los vehículos con impedimentos legales, entre ellos el que originó la causa, y el traslado a playa judicial. En tanto que los 3 miembros de la banda quedaron detenidos.