El misterio tras la desaparición

Cuando salieron a buscarla, encontraron el auto de Laurie Jean estacionado y cerrado, con una taza en el techo y sus pertenencias personales, como su bolso y una bolsa de viaje, dentro del vehículo. No había señales de lucha ni testigos que vieran a la joven salir del lugar o subir a otro auto.

Desaparición Laurie Jean 3 La joven de 20 años desaparecida hace más de 30 años.

La policía de Estados Unidos fue notificada de la desaparición esa misma noche, y la búsqueda comenzó de inmediato. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, el caso se enfrió rápidamente debido a la falta de evidencia física.

Una de las pocas pistas encontradas fue una huella dactilar no identificada en la taza, que la policía de Estados Unidos cree que podría pertenecer al sospechoso de la desaparición. Por el tamaño, probablemente pertenecía a un hombre, aunque no se ha confirmado.

La ausencia de actividad en las cuentas bancarias de Laurie Jean desde su desaparición refuerza la teoría de que fue víctima de un acto de violencia.

La confesión sobre la desaparición que no sirvió

En 2010, Larry DeWayne Hall, un asesino en serie convicto que cumplía una sentencia de cadena perpetua por un caso similar, confesó haber secuestrado y asesinado a Laurie Jean.

Desaparición Laurie Jean 2 El sospechoso de la desaparición que nunca fue resuelta.

El hombre ya estaba en la lupa de los investigadores desde hacía 5 años debido a evidencia encontrada en su vehículo: una libreta que mencionaba el lugar donde trabajaba y el nombre de Laurie Jean.

En su confesión, afirmó haberla seguido desde el centro comercial hasta el departamento de su novio, donde la habría secuestrado y posteriormente asesinado. Sin embargo, su confesión no pudo ser corroborada. Los investigadores buscaron en el área donde afirmó haber enterrado el cuerpo de la joven, pero no encontraron restos ni pruebas físicas que respaldaran su relato.

Su credibilidad fue cuestionada debido a su historial de confesiones vagas o falsas, a menudo motivadas por un deseo de atención. Aunque conoce detalles del caso que solo la policía de Estados Unidos o el culpable podrían saber, la falta de evidencia concreta ha impedido que se le impute por la desaparición.