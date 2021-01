Karen Ponce.jpg Karen Ponce, la víctima del crimen en Ciudad.

Como el Juanpi tiene 15 años no será imputado, aunque el fiscal de menores Gustavo Farmache evalúa su internación en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE). Es que no es la primera vez que está sospechado de cometer un asesinato.

El adolescente fue el primer sospechoso que se entregó por otro crimen en Ciudad. En ese caso la víctima fue Marcos Figueroa (36) quien fue baleado en un asalto en un prostíbulo ubicado en pleno centro en mayo del año pasado.

Los investigadores también recopilaron que el menor conocía a Karen Ponce. Así quedó en evidencia en el perfil de Facebook de la víctima fatal, donde el Juanpi le firmaba fotos con halagos.

De todas formas, los pesquisas no creen que la intención haya sido matar a la joven. De hecho, los testigos aseguran que el ataque armado que se produjo a las 3 del domingo en el barrio Flores Sur fue contra un grupo de casi diez adolescentes. Incluso, además del disparo en la espalda que recibió la víctima fatal, otro chico recibió dos balazos y en la escena se encontraron media docena de cartuchos de bala.