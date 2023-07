De acuerdo con los testimonios, Aníbal se desplazaba a velocidad normal por el carril lento (el derecho) en un Renault Clio. Iba por el Acceso en dirección al Este, y en el mismo sentido venía una camioneta Nissan que lo impactó de atrás y ocasionó que ambos rodados volcaran.

Los dos conductores debieron ser hospitalizados por los golpes, y se comprobó que el de la Nissan -que sería oriundo de San Martín y dueño de una peluquería- iba alcoholizado. Interviene Oficina Fiscal 9 de comisaría 9°.

aníbal prudencio 2.jpg Aníbal Prudencio acaba de ser abuelo. No saben si recuperará la vista.

►TE PUEDE INTERESAR: Final fatal para una mamá que llevó a sus hijas a ver a "Barbie" al cine

"Le pedimos a Dios que mi hermano no pierda la vista"

Laura Prudencio, la hermana de Aníbal, conversó con el colega de Radio Nihuil Matías Pascualetti durante el mediodía de este martes y contó que, aunque el hombre había pasado "una buena noche", su familia no sabe si podrá recuperar la vista.

Embed

"Tiene fracturas en la cara, en los dos pómulos, en la mandíbula y a la altura de la frente. Los doctores nos han dicho que no es necesario operarlo, y aunque le duele el cuerpo ha podido comer. Además, tiene una mano inmobilizada porque sufrió fractura expuesta en uno de los brazos".

Esa herida expuesta -explicó Laura- se produjo porque en el instante de la colisión Aníbal viajaba junto a su hijo de 19 años -lo había ido a buscar a la salida del trabajo- e intentó protegerlo con su brazo derecho".

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Walter Bento enfrenta dos juicios paralelos y sus resultados son un tetris político-judicial

Aníbal recuerda que dio cuatro o cinco tumbos; y el rodado mayor también dio vueltas. Laura dice que cuando le hicieron el test de alcoholemia al conductor de la Nissan, el resultado arrojó 1.8 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido.

Respecto a la vista, la entrevistada señaló que Claudio no ve con uno de sus ojos y con el otro ve borroso. "Le estamos rogando a Dios que mi hermano no pierda la visión. Y todo por un conductor alcoholizado. Hasta que no se hagan controles esto va a seguir", aseguró ella.

En tanto, el hijo de Aníbal ya fue dado de alta y está fuera de peligro. "Mi hermano acaba de ser abuelo -cerró Laura-. Hace poco se había comprado una moto para disfrutar el aire libre y ahora estamos ante este panorama".

Aníbal Prudencio accidente.jpg Así quedó el auto de Prudencio después de dar varios tumbos. Foto: Matías Pascualetti.

►TE PUEDE INTERESAR: Visitaron un lugar abandonado en Mendoza y protagonizaron un hecho "paranormal"