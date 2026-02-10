Una enorme conmoción sacudió la tranquilidad de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Es que una joven tuvo intensiones de quitarse la vida, al enterarse de que su ex pareja, estaba vendiendo fotos y videos íntimos de ella en las redes sociales.
El drama de una joven con su ex novio: fotos y videos íntimos en el centro de la escena
Un revuelo enorme provocó la iniciativa de un chico, que ofrecía fotos y videos íntimos de una joven, su ex novia
El material íntimo de la joven de 19 años era ofrecido a cambio de dinero, por lo que la chica tomó la drástica decisión.
Fue la hermana de la joven quien alertó a la policía de la situación. La mujer de 34 años se hizo presente en el domicilio de su hermana y la encontró en un estado preocupando: estaba inconsciente y presentaba heridas visibles de gran consideración.
Joven y un drama por culpa de fotos y videos íntimos
Cuando la hermana de la joven se dio cuenta de la situación, en la casa ubicada en la calle Vicente Peñaloza al 100, en el sector B del barrio Villa Balnearia, cerca de las 3 de la mañana del lunes, hizo que la Policía se movilizara de inmediato.
Fue entonces que personal de la Comisaría 57 de esa ciudad de Santiago del Estero se trasladó hasta la casa de la joven.
Cuando ingresaron, la encontraron acostada, en un sueño profundo. Con lesiones en los brazos y sin responder a estímulos, la joven fue rápidamente trasladada en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) para estabilizarla.
La joven se recuperó y explicó el motivo, en medio de una crisis nerviosa, que la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, ingiriendo un blíster entero de clonazepam y cortándose los brazos.
Explicó que su ex novio, con quien había mantenido una relación de varios años, comercializada fotos y videos íntimos de ella.
El caso de la joven está bajo investigación
Medios de Santiago del Estero informaron que la fiscal de turno, Dra. Daiana Pérez Vicens, tomó intervención inmediata sobre el caso.
Para poder resolver el caso, la fiscal ordenó exámenes médicos, un informe socioambiental y dispuso que la División Investigaciones trabaje para localizar al acusado.
Además, la Justicia ordenó el secuestro y peritaje del teléfono celular de la joven para verificar los mensajes amenazantes y avanzar en la causa contra el sujeto por la extorsión y la difusión de material íntimo.