El drama de una joven con su ex novio: fotos y videos íntimos en el centro de la escena

Joven y un drama por culpa de fotos y videos íntimos

Cuando la hermana de la joven se dio cuenta de la situación, en la casa ubicada en la calle Vicente Peñaloza al 100, en el sector B del barrio Villa Balnearia, cerca de las 3 de la mañana del lunes, hizo que la Policía se movilizara de inmediato.

Fue entonces que personal de la Comisaría 57 de esa ciudad de Santiago del Estero se trasladó hasta la casa de la joven.

Cuando ingresaron, la encontraron acostada, en un sueño profundo. Con lesiones en los brazos y sin responder a estímulos, la joven fue rápidamente trasladada en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) para estabilizarla.

La joven se recuperó y explicó el motivo, en medio de una crisis nerviosa, que la llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, ingiriendo un blíster entero de clonazepam y cortándose los brazos.

Explicó que su ex novio, con quien había mantenido una relación de varios años, comercializada fotos y videos íntimos de ella.

El caso de la joven está bajo investigación

Medios de Santiago del Estero informaron que la fiscal de turno, Dra. Daiana Pérez Vicens, tomó intervención inmediata sobre el caso.

Para poder resolver el caso, la fiscal ordenó exámenes médicos, un informe socioambiental y dispuso que la División Investigaciones trabaje para localizar al acusado.

Además, la Justicia ordenó el secuestro y peritaje del teléfono celular de la joven para verificar los mensajes amenazantes y avanzar en la causa contra el sujeto por la extorsión y la difusión de material íntimo.