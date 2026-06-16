El crimen de un jubilado, la sospecha de una viuda negra y la captura de un cómplice

crimen viuda negra carapachay 2 El hombre que fue detenido en Buenos Aires.

La investigación por el crimen

Una huella dactilar encontrada en el lugar resultó clave para identificar a uno de los cómplices, quien fue detenido en las últimas horas. La viuda negra, que habría contactado previamente a la víctima, continúa en libertad, con un pedido de captura activo por parte de la Justicia.

Fuentes cercanas a la investigación por el crimen confirmaron que la modalidad coincide con otros casos de viudas negras: mujeres que establecen contacto con hombres, generalmente de edad avanzada, a través de citas o engaños, para luego drogarlos y permitir el ingreso de cómplices que sustraen bienes. En este caso, el desenlace fue fatal, ya que la víctima perdió la vida durante el asalto. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios del barrio para reconstruir las últimas horas del jubilado.

La investigación por el crimen continúa abierta. La policía de Buenos Aires busca intensamente a la mujer identificada y a posibles otros involucrados tanto en la planificación como en la ejecución del hecho de sangre.