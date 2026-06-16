En las últimas horas, un crimen bajo la modalidad conocida como viuda negra ha generado alarma en Buenos Aires. Un jubilado de 73 años fue hallado sin vida en su domicilio, atado de pies y manos, víctima de un robo que derivó en homicidio. La principal sospechosa está identificada pero prófuga, aunque hay un cómplice capturado.
El crimen de un jubilado, la sospecha de una viuda negra y la captura de un cómplice
Las pericias iniciales indican que el el hombre que fue víctima del crimen fue drogado o reducido para facilitar el robo de sus pertenencias
Una mujer identificada como la autora intelectual que sedujo y facilitó el ingreso de los cómplices, permanece prófuga, mientras uno de sus presuntos colaboradores ya fue detenido por la policía de Buenos Aires.
Según los primeros datos de la investigación, la víctima del crimen, identificada como Jorge Eduardo Arroqui, fue encontrada por su propia hija en el interior de su vivienda. Las pericias iniciales indican que el hombre fue drogado o reducido para facilitar el robo de sus pertenencias.
La investigación por el crimen
Una huella dactilar encontrada en el lugar resultó clave para identificar a uno de los cómplices, quien fue detenido en las últimas horas. La viuda negra, que habría contactado previamente a la víctima, continúa en libertad, con un pedido de captura activo por parte de la Justicia.
Fuentes cercanas a la investigación por el crimen confirmaron que la modalidad coincide con otros casos de viudas negras: mujeres que establecen contacto con hombres, generalmente de edad avanzada, a través de citas o engaños, para luego drogarlos y permitir el ingreso de cómplices que sustraen bienes. En este caso, el desenlace fue fatal, ya que la víctima perdió la vida durante el asalto. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios del barrio para reconstruir las últimas horas del jubilado.
La investigación por el crimen continúa abierta. La policía de Buenos Aires busca intensamente a la mujer identificada y a posibles otros involucrados tanto en la planificación como en la ejecución del hecho de sangre.