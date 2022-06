El consejo de una madre para su hijo acusado de robar y matar: "Escapá del barrio disfrazado de mujer"

► TE PUEDE INTERESAR: Los hermanitos varados en España se reencontraron con su padre y su abuela, y regresarán a Mendoza

Este jueves se realizaron los alegatos y los fiscales de Homicidios Fernando Guzzo y Gustavo Pirrello remarcaron varias pruebas. Entre ellas, una escucha telefónica de la madre de Figueroa donde le recomienda "tenés que salir del barrio disfrazad de mujer. Con el pelo teñido o la barba crecida", en busca de colaborar con mantenerse en la clandestinidad antes de ser capturado.

Embed

Guzzo alegó que "entre los dos asintieron con la mirada para robarle y lo acorralaron". En tanto que Pirrello destacó que un testigo espontáneo declaró que vio a Figueroa cuando portaba el arma de fuego. Para esto exhibieron un video donde se observa el momento del crimen en Las Heras.

Embed

Por su parte, la defensora oficial de Homicidios Ximena Morales utilizó la misma grabación para destacar que "en 16 segundos vemos como Leonardo no se acerca a Olivera, no le apunta, no le habla, no lo agrede y no lo mata. Cuando el otro sujeto dispara, está a más de 10 metros de distancia. En el segundo disparo está más lejos aún y ya había empezado a huir". De hecho, la magistrada graficó la distancia de 10 metros con un centímetro dentro de la propia sala de audiencias para demostrar que Figueroa no tuvo ningún rol activo desde esa distancia. "Que el veredicto sea por lo que hizo y no por lo que no hizo", concluyó.

Los doce ciudadanos que integraron el jurado pasaron a deliberar y se espera que en el transcurso de la tarde de este miércoles definan el veredicto. Luego será el juez Mateo Bermejo quien dicte la sentencia acorde.

Emilio Esteban Olivera.jpg Esteban Olivera, la víctima del crimen en Las Heras.

Crimen en Las Heras

El 8 de abril de 2021, Esteban Olivera fue asesinado en un asalto casi calcado. Cerca de las 8, la víctima estaba camino a su trabajo y por eso se dirigió a la misma parada del Metrotranvía. Dos ladrones cruzaron su camino y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego. El trabajador hizo caso omiso ya que tenía un par de auriculares puestos en sus oídos.

Uno de los malvivientes le efectuó un disparo en la pierna y luego intentó sacarle sus pertenencias. La víctima se resistió y recibió un nuevo impacto de arma de fuego en el tórax. A los pocos minutos perdió la vida.