El conductor borracho que mató a la pequeña Luana en Rivadavia obtuvo la prisión domiciliaria

accidentes en mendoza nena atropellada rivadavia.jpg El trágico accidente ocurrió en la Ruta 62, frente al barrio La Libertad, de Rivadavia. Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado constataron la muerte de la nena de 3 años en el lugar.

"Hoy llegamos a un arreglo en juicio abreviado de 4 años y 6 meses de prisión en efectivo, por ahora domiciliaria, que reveerá el juez de ejecución", explicó el abogado Antonio Carrizo, quien asesoró a la familia de Luana, al corresponsal de Radio Nihuil, Oscar Campi.

"En su momento cuando ellos pidieron una pena de 3 años, nosotros nos opusimos porque no era una pena justa, equitativa conforme a la escala penal, por un homicidio culposo agravado. Nosotros nos opusimos por eso y la jueza nos hizo lugar", continuó.

La declaración de los padres de Luana Agostina Poso tras el juicio

Tras el juicio declararon para el programa de Hola Mendoza de Canal 7, los padres de la niña de 3 años.

"No estamos conforme porque mi nena tenía 3 años y no me devuelven la vida de ella. A pesar de todo el dolor que estamos viviendo no queremos seguir sufriendo, así que nos ayuda a no revivir todo", comentó la madre.

"Tenemos que seguir por Xiomara (la nena que acompañaba a Luana el día de la tragedia) que tiene 9 años, y que tenemos que estar para ella que vivió todo", afirmó.

"No se puede hacer nada pero da bronca y hay que seguir. Por lo menos fue algo justo, más no le podían dar nos digo el abogado defensor, conformes estamos por eso lo aceptamos al trato", por otra parte dijo el padre de la pequeña.

Cómo fue el hecho que sacudió a Rivadavia

Una nena de 3 años murió el domingo 6 de agosto de 2023 en Rivadavia, luego de haber sido atropellada por el conductor de un auto que manejaba completamente borracho.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 18.40 del domingo, en la Ruta 62 frente al barrio La Libertad, de Rivadavia, por donde un hombre de 65 años circulaba en su Chevrolet Aveo, en el que iba acompañado de su esposa, de 63 años.

En ese momento, la nena habría estado sobre la ruta, a metros de su casa, y fue embestida por el conductor del Aveo. Inmediatamente sus padres salieron a auxiliarla y los vecinos llamaron al 911.

La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y un médico comenzó con la reanimación de la nena, que estaba en muy grave estado tras haber sido embestida por el auto.

Luego de 45 minutos sin conseguir que reaccionara, los médicos confirmaron la muerte de Luana Agostina Poso en el mismo lugar del accidente.

Mientras, la Policía le hizo un test de alcoholemia al conductor, el cual dio que tenía 2,31 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido para particulares es hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre según la Ley de Tránsito de Mendoza.