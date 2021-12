El adiestrador de perros pidió la excarcelación y rechazó la posibilidad de un juicio abreviado

La idea era resolver la investigación en los próximos días, y que el adiestrador admitiera su culpabilidad y reciba una sentencia que le permita quedar libre sujeto a ciertas condiciones. Sin embargo, del otro lado la respuesta fue negativa.

El abogado defensor Mauricio Cardello mantuvo una reunión con su cliente en la mañana de este miércoles. Herrero le manifestó que es inocente de los delitos que le acusan. Por esto, decidió presentar un pedido de excarcelación para quedar libre mientras avanza la causa.

El letrado mantuvo una entrevista con el programa Hola Mendoza (Canal 7), donde aseguró que "Marcos Herrero tiene un bagaje importante en este tipo de tareas, en casos resonantes a nivel nacional, y no le veo el interés o razón por la que tendría que venir a plantar pruebas".

Si bien su cliente no ha declarado formalmente en el expediente detalló que "me dijo que vino a hacer un rastrillaje por pedido de la familia de Viviana Luna. No quiso entorpecer ni dejar en ridículo a la Justicia provincial".

El abogado analizó que la prueba clave contra Marcos Herrero es el cotejo genético que determinó que los huesos hallados en Potrerillos en la búsqueda de Viviana Luna son del mismo cadáver masculino que los que se encontraron restos en Santa Cruz en la investigación por otra desaparición. "Es la evidencia de más peso. Debemos controlar la cadena de custodia de esos huesos, sobre todo el tema del traslado y la manipulación. No estoy diciendo que la Fiscalía introduzca elementos extraño pero como parte defensora lo tengo que controlar y le podemos hacer una prueba genética", aseveró.

Ante este panorama y teniendo en cuenta que se deberá fijar fecha en los próximos días para que un juez resuelva el pedido de excarcelación, Marcos Herrero será trasladado a la penitenciaría en el transcurso de esta semana, según detallaron fuentes judiciales.