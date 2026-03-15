La Ruta 143 fue escenario de dos accidentes fatales este domingo por la mañana, con pocos minutos de diferencia y a kilómetros de distancia entre sí.
Dos muertos en la Ruta 143 por accidentes a la altura de San Rafael y General Alvear
Un joven de 27 años chocó contra un árbol y un motociclista de 50 perdió el control de su moto. Los dos murieron en el lugar
El primero ocurrió alrededor de las 6.50 en el kilómetro 469. Un joven de 27 años, identificado como Álvaro Serrudo David Marco, conducía un Toyota Corolla de sureste a noroeste cuando perdió el dominio del vehículo, se desvió hacia la banquina y colisionó contra un árbol.
Una ambulancia llegó al lugar pero el conductor ya no tenía signos vitales. Intervinieron Policía Vial, personal de la Comisaría 26, Cuerpos Especiales y Bomberos Voluntarios.
Accidente fatal en la Ruta 143 a la altura de General Alvear
El segundo accidente ocurrió en la intersección de la Ruta 143 y calle Centenario, en General Alvear. Un motociclista de 50 años, llamado Segundo Fernando Sosa, quien circulaba de sur a norte en una Zanella perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto.
El personal de salud que llegó al lugar constató que el hombre no presentaba pulso. Policía Científica y efectivos de seguridad vial trabajaron en el lugar.
En ambos casos la fiscalía dispuso las medidas de rigor y la intervención de Policía Científica para determinar las causas de los accidentes.