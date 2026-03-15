Dos muertos en la Ruta 143 por accidentes a la altura de San Rafael y General Alvear

accidente fatal ruta 143 2 El automovilista fallecido fue identificado como Álvaro Serrudo David Marco, un joven de 27 años.

Accidente fatal en la Ruta 143 a la altura de General Alvear

El segundo accidente ocurrió en la intersección de la Ruta 143 y calle Centenario, en General Alvear. Un motociclista de 50 años, llamado Segundo Fernando Sosa, quien circulaba de sur a norte en una Zanella perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto.

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El personal de salud que llegó al lugar constató que el hombre no presentaba pulso. Policía Científica y efectivos de seguridad vial trabajaron en el lugar.

En ambos casos la fiscalía dispuso las medidas de rigor y la intervención de Policía Científica para determinar las causas de los accidentes.