Dos mendocinos denunciaron haber sido detenidos ilegalmente y torturados en una comisaría de La Rioja

Diego, el otro mendocino que denunció apremios ilegales a manos de policías de La Rioja, previa detención ilegal en San Luis. Foto: gentileza Multiplataforma Fénix

"Para mí, fue un secuestro", dijo uno de los mendocinos denunciantes

Gerardo, uno de los denunciantes, habló con medios periodísticos de La Rioja y detalló que él y Diego fueron detenidos "ilegalmente" mientras dormían en la casa de un tío - a quien visitaban por el fin de semana largo pasado- en la zona conocida como paraje Ayacucho, en San Luis.

Y que los llevaron presos hasta la comisaría de Ulapes, a 274 kilómetros de la capital riojana, donde los alojaron en calabozos. Ahí, dijo Gerardo, fueron golpeados, torturados y heridos. "Yo pedía explicaciones de por qué me habían detenido y no me decían nada. Nunca mostraron orden de allanamiento ni nada. Para mí, fue un secuestro", recalcó el mendocino.

Uno de los mendocinos mostró moretones en el abdomen como consecuencia de la golpiza que, dijo, recibió en la comisaría riojana. Foto: gentileza Multiplataforma Fénix

Los mendocinos detenidos fueron hospitalizados y liberados desde el centro sanitario de Ulapes gracias a la gestión de un abogado identificado como Nicolás Mercado. "Creí que no salía vivo de ahí y por suerte ya no volví más a la comisaría porque me iban a sacudir", dijo Gerardo a la prensa.

Gerardo: "Me quisieron asfixiar con una bolsa en la cabeza"

Entre los hechos sufridos, Gerardo detalló: "Me pusieron una bolsa en la cabeza varias veces como para asfixiarme. Yo tengo lesiones en las costillas, en la cara, las muñecas y un pulmón por la golpiza que me dieron los policías, que estaban encapuchados". Y agregó: "Me bajaron los pantalones para meterme un palo en el trasero".

Antes, "en la comisaría -dijo Gerardo- me golpearon y me decían Dame la plata, dame la plata; hasta me decían que les diera parte de la plata que nunca tuve". Según información periodística ventilada en La Rioja, a los mendocinos los detuvieron como parte de una investigación "por un robo de $24 millones".

Lesiones en las muñecas, otro indicio de las torturas denunciadas por los mendocinos a manos de policías en La Rioja. Foto: gentileza Multiplataforma Fénix

Gerardo y Diego habían llegado a San Luis el viernes pasado, dijeron, para pasar el fin de semana largo en la casa del tío, que está en tratamiento médico. "Íbamos a volver a Mendoza el martes temprano, porque teníamos que trabajar", contó Gerardo, quien aún no termina de reponerse por todo lo vivido.