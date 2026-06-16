Máxima conmoción en medio del horror. El fiscal que investiga el doble filicidio, seguido de suicidio, en Santa Fe, confirmó que el padre planeó la muerte de sus hijos y que las cartas encontradas dentro del domicilio anunciaban lo que iba hacer.
Doble filicidio y horror en Rosario: confirmaron que el padre planeó la muerte de sus hijos de 4 y 10 años
El caso de doble filicidio seguido de suicidio conmueve al país. Una carta que dejó el hombre, clave para el avance de la investigación
Desde hace horas el barrio General Lagos, en Rosario, está conmovido por los asesinatos de dos chicos de 4 y 10 años en manos de su papá, quien se suicidó, luego de establecer que los tres fallecieron por asfixia por monóxido de carbono intencional.
El procurador Franco Tassini dio este martes una conferencia de prensa en la que confirmó que todo fue orquestado por el padre y que el hecho lo había anunciado en una nota encontrada en la casa.
“Él mismo anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer que era justamente atentar contra la vida de sus hijos y acto seguido suicidarse”, destacó Tassini. El hecho fue descubierto cuando la Policía fue alertada por una mujer que dijo no tener comunicación desde el domingo por la noche con su ex pareja y sus hijos, según Noticias Argentinas.
Qué se sabe del doble filicidio que conmueve a Santa Fe
De manera inmediata, efectivos fueron trasladados hasta el lugar y ante la falta de contacto, ingresaron a la casa por la parte atrás de la casa del vecino. Al entrar, hallaron a los niños y al adulto muertos en una de las habitaciones.
El medio, La Capital indicó que dentro de la habitación donde encontraron los cuerpos había cuatro braseros y el sujeto, identificado como Horacio C., había sellado las ventanas con cinta.
El fiscal también dio detalles acerca de la relación entre la madre con el papá de los menores: “Lo denunció en febrero dando cuenta de un hecho de noviembre del 2025, un hecho de violencia económica, simbólica y psicológica, a raíz de la cual derivó una restricción de acercamiento del padre para con la madre”.
Sin embargo, aclaró que la perimetral era solo con la mujer y que un fin de semana por medio el acusado tenía permitido estar con sus hijos.
Fuente: Noticias Argentinas