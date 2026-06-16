Doble filicidio y horror en Rosario: confirmaron que el padre planeó la muerte de sus hijos de 4 y 10 años

Policia de Rosario.jpg Conmoción total en Rosario por un caso de doble filicidio. Foto: archivo.

“Él mismo anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer que era justamente atentar contra la vida de sus hijos y acto seguido suicidarse”, destacó Tassini. El hecho fue descubierto cuando la Policía fue alertada por una mujer que dijo no tener comunicación desde el domingo por la noche con su ex pareja y sus hijos, según Noticias Argentinas.

Qué se sabe del doble filicidio que conmueve a Santa Fe

De manera inmediata, efectivos fueron trasladados hasta el lugar y ante la falta de contacto, ingresaron a la casa por la parte atrás de la casa del vecino. Al entrar, hallaron a los niños y al adulto muertos en una de las habitaciones.

El medio, La Capital indicó que dentro de la habitación donde encontraron los cuerpos había cuatro braseros y el sujeto, identificado como Horacio C., había sellado las ventanas con cinta.

muerte santa fe Horror absoluto en Rosario por el caso de doble filicidio seguido de suicidio. Foto: gentileza

El fiscal también dio detalles acerca de la relación entre la madre con el papá de los menores: “Lo denunció en febrero dando cuenta de un hecho de noviembre del 2025, un hecho de violencia económica, simbólica y psicológica, a raíz de la cual derivó una restricción de acercamiento del padre para con la madre”.

Sin embargo, aclaró que la perimetral era solo con la mujer y que un fin de semana por medio el acusado tenía permitido estar con sus hijos.

Fuente: Noticias Argentinas