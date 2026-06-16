Una tragedia que incluiría doble homicidio seguido de suicidio sacude a la provincia de Santa Fe. Es que un hombre y sus 2 hijos, de 4 y 10 años, fueron hallados muertos dentro de su casa de la localidad de General Lagos. Las primeras pericias indican que las víctimas habrían fallecido por asfixia por monóxido de carbono de manera intencional.
Hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en su casa y la principal hipótesis estremece al país
Los cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda de General Lagos. Tras hallar muertos a los 3, la investigación apunta a una asfixia por monóxido de carbono intencional
Todo comenzó cuando la madre de los niños alertó a las autoridades al no lograr comunicarse con su expareja ni con los menores desde la noche del domingo. Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron al domicilio y, ante la falta de respuesta, ingresaron al inmueble por la parte trasera, a través de una propiedad vecina.
Al recorrer la casa, encontraron los cuerpos del hombre y de los dos niños en una de las habitaciones.
Tragedia, muertos e investigación en Santa Fe: qué encontraron los peritos
Desde los primeros momentos, la escena llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un doble homicidio seguido de suicidio. Las pericias iniciales reforzaron esa línea de investigación.
Según informó el diario La Capital, en la habitación donde fueron encontrados los cuerpos había 4 braseros encendidos y las ventanas estaban selladas con cinta. Además, trascendió que el hombre, identificado como Horacio C., habría dejado una carta.
Con los elementos recolectados en el lugar, los investigadores comunicaron de manera preliminar que las muertes se produjeron por asfixia por monóxido de carbono intencional.
Durante las primeras horas de la causa también se confirmó que el hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente respecto de su expareja.