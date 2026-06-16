Hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en su casa y la principal hipótesis estremece al país

policia, escuela, santa fe Ante la espantosa noticia, la Policía llegó a la vivienda y confirmó el macabro hallazgo. Imagen ilustrativa.

Tragedia, muertos e investigación en Santa Fe: qué encontraron los peritos

Desde los primeros momentos, la escena llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un doble homicidio seguido de suicidio. Las pericias iniciales reforzaron esa línea de investigación.

Según informó el diario La Capital, en la habitación donde fueron encontrados los cuerpos había 4 braseros encendidos y las ventanas estaban selladas con cinta. Además, trascendió que el hombre, identificado como Horacio C., habría dejado una carta.

Policia-Santa-Fe-mujer-hallada-muerta.jpg Doble homicidio seguido de suicidio es la principal hipótesis. Imagen ilustrativa.

Con los elementos recolectados en el lugar, los investigadores comunicaron de manera preliminar que las muertes se produjeron por asfixia por monóxido de carbono intencional.

Durante las primeras horas de la causa también se confirmó que el hombre tenía una prohibición de acercamiento vigente respecto de su expareja.