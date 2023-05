Doble crimen en Godoy Cruz: la adicción que llevó a una de las víctimas a estar en el lugar equivocado

"Él no era indigente. Es mentira. Siempre se iba a su casa, se bañaba y en las noches se iba a la casa de su abuela o de su novia. Ese lugar donde lo mataron era su cobacha", relató uno de los mejores amigos del joven de 19 años.

Este testigo -se reserva su identidad- detalló que Patricio Moreno tenía un consumo problemático de estupefacientes del cual no podía salir: "No era un mal pibe. No tenía maldad. Jamás robó. No fue un delincuente. Estaba perdido por esa cagada".

Respecto al móvil del doble crimen en Godoy Cruz, aseguró que los rumores barriales apuntan a que los asesinos luego de efectuar los disparos fatales dijeron "uh, nos equivocamos". Incluso agregó que a quienes iban a buscar era a otros dos hermanos.

"El Pato no vivía ahí y nunca tuvo un ajuste de cuentas. Era con los otros que se confundieron. Había dejado de ir a ese lugar y después lo llevaron de nuevo con otro pibe llamado Facundo", manifestó en referencia a la otra víctima fatal.

asesinatos en mendoza godoy cruz patricio morales y ariel gelvez.jpg

Doble crimen en Godoy Cruz

Patricio Moreno y Facundo Gélvez eran dos jóvenes que durante el fin de semana se encontraban durmiendo en una habitación sin puertas ni ventanas ubicada en un lote en el oeste de Godoy Cruz. El dueño les había prestado el lugar circunstancialmente para que pasaran algunos días.

El propietario se dirigió hasta el lugar cerca del mediodía del domingo y se encontró con que los dos jóvenes estaban acostados, tapados con frazadas, e inconscientes. Por esto llamó al 911. Cuando llegó personal policial detectó que habían sido ultimados de 14 disparos -uno recibió 9 impactos y el otro 5- efectuados con una pistola 9 milímetros.

