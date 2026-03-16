Disfrutaba de la noche en el boliche y salió sin vida: el crimen del adolescente de 16 años que conmueve

El crimen del adolescente ocurrió en la madrugada de este domingo en el boliche Cleopatra Disco, cuando las autoridades policiales de Chubut fueron alertadas por una pelea dentro del local, que terminó con un menor asesinado, identificado como L.B.

Desde el medio ADNSur indicaron que, cuando los efectivos arribaron al lugar del hecho, encontraron a un adolescente que estaba demorado y que sería el autor del crimen.