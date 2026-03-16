Un adolescente de 16 años fue asesinado a puñaladas dentro de un boliche en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, y por el crimen hay un joven de 17 que fue detenido. El pelea y muerte provocó una conmoción generalizada, sobre todo por los que presenciaron el episodio.
Disfrutaba de la noche en el boliche y salió sin vida: el crimen del adolescente de 16 años que conmueve
Por el crimen del adolescente hay un chico detenido, quien sería el autor de darle muerte al joven en el boliche, tras una pelea
El crimen del adolescente ocurrió en la madrugada de este domingo en el boliche Cleopatra Disco, cuando las autoridades policiales de Chubut fueron alertadas por una pelea dentro del local, que terminó con un menor asesinado, identificado como L.B.
Desde el medio ADNSur indicaron que, cuando los efectivos arribaron al lugar del hecho, encontraron a un adolescente que estaba demorado y que sería el autor del crimen.
Crimen dentro del boliche: adolescente conoció la muerte tras una pelea
Las primeras evaluaciones en el boliche por parte de peritos de Criminalística y personal de la División de Investigaciones, confirmaron que se halló un cuchillo que fue secuestrado para determinar si es el arma homicida.
Como parte de la pesquisa también, se incautaron las cámaras de seguridad que se encuentran ubicadas dentro y fuera del boliche.
El crimen quedó en manos del fiscal Alex Williams, que aguarda a la audiencia de detención del acusado.