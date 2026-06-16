Una mujer de 33 años fue apresada por efectivos policiales de Buenos Aires, sospechada de ser la presunta autora material del homicidio de Daniel Osorio Peñaloza. El empresario venezolano era el gerente general de la compañía Gentech, firma de suplementos de la que es socio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Detuvieron a la "viuda negra" acusada de asesinar al CEO de la empresa de Martín Menem
La Policía arrestó en Buenos Aires a la sospechosa del crimen del empresario Daniel Osorio Peñaloza, hallado sin vida en su departamento de Caballito
El fallecimiento de Osorio Peñaloza, de 46 años, ocurrió a comienzos de este mes en su vivienda del barrio de Caballito. El sábado posterior a su última aparición pública, el legislador nacional intentó contactarse telefónicamente con la víctima sin recibir respuesta, lo que encendió las alarmas de su círculo más cercano.
Ante la falta de comunicación, un allegado comercial que poseía llaves del inmueble ingresó al domicilio y descubrió el cadáver del directivo de la firma Gentech sobre la cama, sin prendas de vestir. El propio Martín Menem se hizo presente en el hall del edificio tras el aviso a las autoridades y el posterior arribo de los médicos.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el diputado manifestó su profundo impacto ante la pérdida, describiendo a la víctima como un amigo cercano y un profesional de gran calidad humana. Aclaró también que su presencia en el lugar respondió exclusivamente a la lógica preocupación por lo acontecido con el gerente de Gentech.
La investigación sobre el caso Gentech
A partir del hallazgo del cuerpo, la fiscalía a cargo de Eduardo Cubría inició las actuaciones bajo la carátula de muerte dudosa. La reconstrucción de las horas previas del directivo de Gentech permitió descartar causas naturales y orientar los procedimientos policiales hacia la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo.
Las tareas de inteligencia criminal coordinadas por la División Homicidios se basaron en el análisis de las filmaciones de los dispositivos de monitoreo urbanos y privados instalados en las inmediaciones de Caballito. El seguimiento de las grabaciones posibilitó establecer la identidad de la implicada y registrar el momento exacto de su salida del edificio vinculado al directivo de Gentech.
Los investigadores complementaron las imágenes con la geolocalización de las celdas de telefonía móvil activas durante la madrugada del crimen, situando el dispositivo de la imputada en el radio de la escena. Con estos elementos recolectados, la jueza Paula González dictó la orden de detención que se efectivizó en la vía pública bonaerense.
Cámaras de seguridad y rastreo
Los informes preliminares incorporados al expediente judicial indican que el deceso del gerente de Gentech se produjo por la ingesta forzada de una sustancia psicotrópica. La fiscalía imputó formalmente a la detenida por homicidio, bajo la sospecha de haber colocado el fármaco en la bebida de la víctima con el fin de neutralizar su resistencia.
Esta modalidad delictiva tiene como fin principal el robo de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y objetos de valor pertenecientes al damnificado. En las próximas jornadas, la magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40 procederá a tomar la declaración indagatoria de la procesada para determinar su situación procesal.
Los peritos químicos de la Policía de la Ciudad continúan con el análisis de los restos biológicos recuperados en el departamento para precisar la composición exacta de la dosis administrada. El resultado final de la autopsia complementará la acusación formal contra la mujer en una causa que conmovió al entorno de la la firma Gentech.
Peritajes y el futuro de la causa
El avance de la causa dependerá de los análisis toxicológicos definitivos que certifiquen el tipo de fármaco utilizado para doblegar a la víctima. En el entorno de la firma Gentech aguardan que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer un hecho que mezcló el ámbito empresarial con la conmoción política nacional.