Detuvieron a la "viuda negra" acusada de asesinar al CEO de la empresa de Martín Menem

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el diputado manifestó su profundo impacto ante la pérdida, describiendo a la víctima como un amigo cercano y un profesional de gran calidad humana. Aclaró también que su presencia en el lugar respondió exclusivamente a la lógica preocupación por lo acontecido con el gerente de Gentech.

La investigación sobre el caso Gentech

A partir del hallazgo del cuerpo, la fiscalía a cargo de Eduardo Cubría inició las actuaciones bajo la carátula de muerte dudosa. La reconstrucción de las horas previas del directivo de Gentech permitió descartar causas naturales y orientar los procedimientos policiales hacia la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo.

Daniel Osorio Peñaloza El empresario venezolano Daniel Osorio Peñaloza.

Las tareas de inteligencia criminal coordinadas por la División Homicidios se basaron en el análisis de las filmaciones de los dispositivos de monitoreo urbanos y privados instalados en las inmediaciones de Caballito. El seguimiento de las grabaciones posibilitó establecer la identidad de la implicada y registrar el momento exacto de su salida del edificio vinculado al directivo de Gentech.

Los investigadores complementaron las imágenes con la geolocalización de las celdas de telefonía móvil activas durante la madrugada del crimen, situando el dispositivo de la imputada en el radio de la escena. Con estos elementos recolectados, la jueza Paula González dictó la orden de detención que se efectivizó en la vía pública bonaerense.

Cámaras de seguridad y rastreo

Los informes preliminares incorporados al expediente judicial indican que el deceso del gerente de Gentech se produjo por la ingesta forzada de una sustancia psicotrópica. La fiscalía imputó formalmente a la detenida por homicidio, bajo la sospecha de haber colocado el fármaco en la bebida de la víctima con el fin de neutralizar su resistencia.

Esta modalidad delictiva tiene como fin principal el robo de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y objetos de valor pertenecientes al damnificado. En las próximas jornadas, la magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40 procederá a tomar la declaración indagatoria de la procesada para determinar su situación procesal.

Los peritos químicos de la Policía de la Ciudad continúan con el análisis de los restos biológicos recuperados en el departamento para precisar la composición exacta de la dosis administrada. El resultado final de la autopsia complementará la acusación formal contra la mujer en una causa que conmovió al entorno de la la firma Gentech.

Peritajes y el futuro de la causa

El avance de la causa dependerá de los análisis toxicológicos definitivos que certifiquen el tipo de fármaco utilizado para doblegar a la víctima. En el entorno de la firma Gentech aguardan que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer un hecho que mezcló el ámbito empresarial con la conmoción política nacional.