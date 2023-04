"Me están viniendo a detener" dijo a Radio Nihuil el dueño de los perros que atacaron al nene de Rivadavia

Ricardo Ganum indicó que tiene perros en su finca en carril Moyano, de Rivadavia, por seguridad. Indicó que hace unos años le robaron tres veces en una semana, y por eso llevó perros mestizos a su casa, pero que luego comenzaron a reproducirse, y reconoció que se le fue de las manos la situación.

perros peligrosos ricardon ganum lorenzo albelo finca rivadavia.jpg La Policía hizo peritajes en la finca de Ricardo Ganum el domingo, luego del ataque de sus perros a un nene de 5 años. Foto: Gentileza Mega Noticias Mendoza

"Tengo perros por seguridad. Tengo un perímetro cerrado donde están los perros, y el domingo los dejé salir para que hagan sus necesidades. Estaban tranquilos y me fui a mi casa a ver tele. Los perros volvieron al perímetro, pero estaba abierto y en un momento salieron corriendo", relató.

Detalló: "Mi esposa me avisó que algo pasaba, y muchas veces se torean con otros perros, entonces salí para evitar la pelea. Y menos mal que salí y me apuré porque vi una polvareda, y vi al nene todo ensangrentado y lleno de tierra. Le puse el dedo en el cuello de donde le salía mucha sangre para taparla y me lo llevé adentro de mi casa. Yo no sabía quién era el nene. Le dije a mi esposa que llamara a una ambulancia, le hice torniquete y le puse alcohol en las heridas visibles".

Sostuvo que en ese momento llegaron los padres acompañados de varios vecinos, él salió con el nene en sus brazos y le dijo: "Vamos en mi chata para llevarlo al hospital", y agregó que fue con los padres del pequeño.

La detención del dueño de los perros

"Me están viniendo a detener", expresó Ganum en medio de la entrevista que daba a Radio Nihuil. "Estoy imputado por lesiones culposas. Ayer quise declarar, pero me dijeron que no estaba imputado todavía y les pedí que apuraran el expediente porque yo necesitaba decir lo que había pasado".

Ricardo Ganum sostuvo que había llegado la Policía a su casa y que esperaba que lo sacaran esposado. "Ayer una pueblada me tiró piedras hasta altas horas de la noche, y me dijeron que si yo sigo libre me quemaban la casa, así que agradezco que me esposen, y espero que me esposen para que lo vean los vecinos y se queden tranquilos".

En realidad, la Policía llegó a su casa para llevarlo hacia la Oficina Fiscal para imputarlo formalmente por las lesiones culposas, pero no fue detenido, ya que se trata de un delito excarcelable.

Indignado señaló que llegaron a decir "que yo lo llevé al nene para tirarlo por ahí, no que lo había retenido en mi casa. Pero cómo le iba a entregar el nene a los padres si yo no sabía quien era".

Respecto a los perros indicó que son mestizos, "son de torear, pero nunca habían mordido a nadie y eso que viene mucha gente a mi casa".

Agregó que él será su propio defensor, ya que es abogado y tiene derecho a ejercer su propia defensa.