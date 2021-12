Denunció el robo de su auto y murió al caer de un móvil policial

Según las fuentes, Bossio era oriundo de la zona sudoeste de Rosario y padre de dos hijos.

Respecto a lo ocurrido, la fiscal de Homicidios Culposos, Mariana Prunotto, ordenó un peritaje minucioso de las cámaras de seguridad y GPS de los oficiales ya que existen dos posturas antagónicas entre lo que denuncia la familia de la víctima y la versión policial.

En ese sentido, Andrés Bossio, hermano de Pablo, detalló en declaraciones a Canal 3 Rosario que, a partir del relevamiento de testimonio de vecinos, supo que "la Policía lo subió a la parte de atrás, salió acelerando, se golpeó la cabeza y se murió desnucado".

"Los policías lo hicieron subir atrás y salieron a toda velocidad, supuestamente", señaló Andrés.

Ante esto, el hombre reconoció que la fiscal Prunotto mantuvo una comunicación con él: "Me llamó y me dijo que van a abrir una investigación a los dos policías pero, ¿quién me lo devuelve a mi hermano?".

Además, Andrés explicó que cuando reconoció el cuerpo de su hermano, este estaba "todo golpeado, desde la cabeza a la espalda, en todos lados", y asevera: "Para mí fue abuso policial".

Murió Pablo, un hombre de 35 años, en un confuso hecho que ocurrió en Matienzo al 1700

Por su parte, la Policía presentó un descargo en el que sostuvo que todo comenzó cuando el fallecido le cortó el paso a una camioneta policial, para alertarlos sobre el robo de su vehículo.

Te puede interesar Un joven fue asesinado de un balazo en el rostro en una pelea

En ese momento, según la versión policial, los oficiales se negaron a que el joven los acompañara en la pesquisa del automóvil.

Esto habría sido desoído por el muchacho, que subió a la parte trasera del vehículo sin consentimiento de los agentes.

Te puede interesar Un jubilado fue encontrado muerto y atado en su casa e investigan su entorno

En consecuencia, los policías habrían arrancado a toda velocidad para iniciar el operativo, tirando al joven al piso y golpeando su cabeza contra el cordón.