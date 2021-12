Un jubilado fue encontrado muerto y atado en su casa e investigan su entorno

Fuentes de la investigación informaron a Télam que uno de los hijos de la víctima, de 34 años, acudió a la casa de su padre y lo encontró maniatado y sin signos vitales.

Los investigadores aún no determinaron las causas del deceso y establecieron que en el inmueble no faltaron objetos de valor.

El hecho provocó conmoción en el barrio, ya que la víctima era una persona conocida por los vecinos.

Te puede interesar Un hombre con antecedentes fue asesinado de un balazo en la frente

Según las fuentes, la Policía investigaba por estas horas al entorno familiar y aguardaba el resultado de la autopsia que se iba a realizar en las próximas horas.

El hecho es investigado por personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata, que en las próximas horas también tomará declaraciones a los familiares del hombre asesinado y algunos vecinos, para tratar de determinar en que situación murió.

Te puede interesar Un joven con autismo falleció luego de ser atropellado en la Sexta Sección

Los investigadores establecieron que el homicida fue alguna persona conocida de la víctima teniendo en cuenta que la casa no presentaba ningún desorden y que no faltaba ningún objeto de valor, y que la puerta de ingreso a la vivienda no estaba forzada ni dañada.