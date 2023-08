Delitos Informáticos investiga el canje de criptomonedas por datos personales en Mendoza

Jòvenes criptomonedas.j2pg.jpg

El negocio fácil que vieron los mendocinos no fue dejarse las criptomonedas que efectivamente les pagaron, sino venderlas en el mercado virtual alcanzando una ganancia aproximada de 50 dólares.

Alerta de las autoridades por el canje de criptomonedas

Los movimientos que se registraron en la jornada del viernes produjeron la intervención de distintas autoridades. Por un lado, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos puso su lupa en la empresa, aunque hasta ahora confirmaron que nadie ha denunciado que hayan sido estafados, por ejemplo, con el no pago de las criptomonedas. De hecho, si existiera delito también se plantearía la posibilidad de que pase a la Justicia Federal al tratarse de una compañía internacional que actuó en distintos puntos de Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: Caso por caso: estafas en el metaverso, víctimas internacionales y desembolsos millonarios

Por otro lado, preventores de la Municipalidad de Ciudad se presentaron en las primeras horas de la tarde del jueves y pidieron suspender el evento basándose en el artículo 13 del Código de Convivencia, es decir, la utilización de un espacio público sin la autorización municipal correspondiente.

worldcoins.jpg El artefacto que utiliza Worldocoin para escanear la retina.

No se labró ninguna multa o infracción pero se advirtió a los agentes de Worldcoin que no repitieran la acción, algo que cumplieron ya que este viernes no se presentaron al menos en la plaza San Martín -habían prometido estar de jueves hasta el domingo-.

►TE PUEDE INTERESAR: Las estrategias de los acusados por estafas con criptomonedas y el "metaverso" en Mendoza