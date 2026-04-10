El encargado de la reconocida panadería Jebbs de Capital, y dos clientes vivieron momentos de extrema tensión en la noche del jueves cuando fueron sorprendidos por delincuentes con armas de fuego. El asalto ocurrió en el local de calles Pueyrredón y Paso de los Andes, en pleno corazón de la Quinta Sección, de la Ciudad de Mendoza.
Delincuentes armados asaltaron una reconocida panadería de la Quinta Sección
El encargado de la panadería y dos clientes fueron amenazados por delincuentes que escaparon con todo el dinero del local. Los ladrones escaparon tras el asalto
El empleado de 31 años fue sorprendido por dos delincuentes que ingresaron de forma violenta al local alrededor de las 20.30 del jueves.
Bajo amenazas directas con un arma de fuego, los asaltantes exigieron el dinero de la recaudación mientras mantenían bajo control a quienes estaban en el lugar.
Dos clientes de 22 y 27 años también fueron víctimas del asalto. A pesar de la violencia de la situación y las amenazas recibidas, ninguna de las tres personas resultaron con lesiones causadas por los delincuentes.
Cerca de $370.000 en efectivo fue el botín que lograron recolectar los asaltantes antes de darse a la fuga. Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los sujetos actuaron con rapidez y escaparon de la panadería una vez que tuvieron el dinero en su poder, perdiéndose en las inmediaciones de la zona.
La investigación y búsqueda de los delincuentes
La Policía llegó al lugar minutos después de recibir el alerta al 911, pero no dieron con los sospechosos en los alrededores. Los efectivos trabajaron en la recolección de testimonios y buscaron imágenes en las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para intentar identificar a los autores del hecho.
La Oficina Fiscal de Capital tomó intervención en el caso para avanzar con la denuncia formal. Se espera que las grabaciones de las cámaras de la zona sean clave para determinar la ruta de escape de los delincuentes en un sector de la Ciudad de Mendoza que tiene gran movimiento incluso en horario nocturno.