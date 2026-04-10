Delincuentes armados asaltaron una reconocida panadería de la Quinta Sección

policia de mendoza 2.jpg Los delincuentes escaparon rápidamente de la panadería de la Quinta Sección donde asaltaron, y no fueron detenidos. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Dos clientes de 22 y 27 años también fueron víctimas del asalto. A pesar de la violencia de la situación y las amenazas recibidas, ninguna de las tres personas resultaron con lesiones causadas por los delincuentes.

Cerca de $370.000 en efectivo fue el botín que lograron recolectar los asaltantes antes de darse a la fuga. Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los sujetos actuaron con rapidez y escaparon de la panadería una vez que tuvieron el dinero en su poder, perdiéndose en las inmediaciones de la zona.

La investigación y búsqueda de los delincuentes

La Policía llegó al lugar minutos después de recibir el alerta al 911, pero no dieron con los sospechosos en los alrededores. Los efectivos trabajaron en la recolección de testimonios y buscaron imágenes en las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para intentar identificar a los autores del hecho.

La Oficina Fiscal de Capital tomó intervención en el caso para avanzar con la denuncia formal. Se espera que las grabaciones de las cámaras de la zona sean clave para determinar la ruta de escape de los delincuentes en un sector de la Ciudad de Mendoza que tiene gran movimiento incluso en horario nocturno.