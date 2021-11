Cuidó a su vecino y años después recibió una gran recompensa

Luego de ese día, Dhabangi fue a ver a Henry todos los domingos durante muchos años, y en varias oportunidades le dejó regalos o alguna comida para que el niño disfrutara.

“Me visitó cada domingo que estuvo abierta la escuela. Eso un aproximadamente 100 domingos entre 1997 y 1999. No recuerdo un solo domingo en que no me visitara. No importaba si llovía o no, si se sentía enfermo o bien, el vendría en su bicicleta para visitarme”, contó el joven en un posteo en las redes sociales.

Wilson viajó siempre las tres horas desde su hogar hasta el internado para visitar a su pequeño vecino, siempre con algún regalo y comida. Muchos otros niños que veían al hombre por primera vez en el lugar pensaban que era el padre del joven.

Su historia no quedó ahí, ya que Henry, quien actualmente es un adulto, logró un trabajo que lo ayudó a ahorrar para poder lograr sus metas. Pero había una muy clara, que tenía que ver con darle una sorpresa a su vecino Wilson, como agradeciéndole por los momentos en que lo visitó en el internado.

Te puede interesar No quiere que sus hijas vean a sus abuelos por "tóxicos"

Recordando que el hombre le había comentado en algunas oportunidades que nunca había viajado en avión, el joven decidió cumplirle el sueño a su viejo amigo y comprarle un viaje. Así que juntos se fueron desde Uganda a Kenia y lo disfrutaron al máximo, como nunca lo habían hecho.

Grandes amigos Los dos hombres disfrutaron el viaje de Uganda a Kenia.jpg

Pero todavía había más para su querido vecino, ya que Henry contó que ahora planeaba ahorrar lo suficiente para poder construirle una casa a su viejo vecino.

Te puede interesar Estuvo dos meses en coma y despertó cuando la iban a desconectar

La situación provocó una gran conmoción, por lo que que la aerolínea en la que viajaron tomó la decisión de ayudar al joven a reunir el dinero necesario para construirle la vivienda al hombre que lo visitó y ayudo cuando era un niño.