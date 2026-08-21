Inmersos en un profundo dolor, familiares, amigos y docentes de Izán Aguirre, el niño de 6 años hallado muerto en San Justo, Santa Fe, asistieron este jueves a una ceremonia de despedida muy emotiva, donde le dieron el último adiós a los restos del pequeño, mientras continúa la investigación del crimen, que tiene como principal sospechosa a su madre.
Crimen y desgarradora despedida del niño de 6 años que fue murió por asfixia
Un dolor indescriptible se vivió en la despedida de Izán Aguirre, el niño víctima de un crimen aberrante
Luego de que se le haya practicado la autopsia al cuerpo del niño, se llevó a cabo este jueves al mediodía el sepelio en la sala velatoria Santo Domingo donde decenas de personas se acercaron para despedir a Izan y acompañar a la familia, un momento marcado de abrazos, llanto y reclamo de justicia.
Después de varias horas de despedida, una caravana de vehículos acompañó el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Municipal de San Justo, donde se realizó el último adiós al pequeño, según indicó Diario UNO de Santa Fe.
Un crimen que conmociona: datos preliminares de la autopsia
En las últimas horas se conoció el resultado preliminar de la autopsia, el cual confirma que Izan murió por asfixia y ahora los investigadores tratan de determinar si fue por ahorcamiento o ahogamiento.
Para obtener más detalles del crimen, se aguardan a los resultados de análisis complementarios, entre los que se incluyen estudios anatomopatológicos y análisis bioquímicos, los cuales permitirán tener más certezas de cómo murió el menor.
Cómo fue el crimen que paralizó Santa Fe
Izan Aguirre fue encontrado el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo, luego de un llamado al servicio de emergencias.
El llamado alertó sobre una situación de extrema gravedad en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al menor junto a su madre, quien lo sostenía en sus brazos. Poco después, un médico del Samco local constató el fallecimiento.
De manera inmediata se dio curso a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien dispuso la detención de la madre del menor. Se trata de una joven de 22 años, cuyas iniciales son R.M.
En pocas palabras
- Crimen conmociona Santa Fe: Hallan muerto a niño de 6 años, Izán Aguirre, en San Justo.
- Autopsia revela asfixia: Investigan si fue por ahorcamiento o ahogamiento; madre es principal sospechosa.
- Emotiva despedida: Familiares, amigos y docentes dan el último adiós a Izán Aguirre en San Justo.