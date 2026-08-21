Crimen y desgarradora despedida del niño de 6 años que fue murió por asfixia

Foto: gentileza Diario UNO de Santa Fe.

Un crimen que conmociona: datos preliminares de la autopsia

En las últimas horas se conoció el resultado preliminar de la autopsia, el cual confirma que Izan murió por asfixia y ahora los investigadores tratan de determinar si fue por ahorcamiento o ahogamiento.

Para obtener más detalles del crimen, se aguardan a los resultados de análisis complementarios, entre los que se incluyen estudios anatomopatológicos y análisis bioquímicos, los cuales permitirán tener más certezas de cómo murió el menor.

Cómo fue el crimen que paralizó Santa Fe

Izan Aguirre fue encontrado el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo, luego de un llamado al servicio de emergencias.

El llamado alertó sobre una situación de extrema gravedad en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al menor junto a su madre, quien lo sostenía en sus brazos. Poco después, un médico del Samco local constató el fallecimiento.

De manera inmediata se dio curso a una investigación, la cual quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien dispuso la detención de la madre del menor. Se trata de una joven de 22 años, cuyas iniciales son R.M.