Conmoción en Canadá en pleno Mundial: un tiroteo terminó con 3 muertos y una mujer gravemente herida

La Policía de Canadá lamenta la muerte de una oficial durante el tiroteo. Imagen ilustrativa.

Además, un civil falleció durante el incidente y otra persona sufrió heridas de consideración.

Tiroteo y muerte durante el Mundial 2026 en Canadá: la investigación apunta a un atacante solitario

Según las primeras conclusiones de la investigación, la policía considera que el sospechoso actuó solo. El presunto agresor también murió durante el tiroteo, aunque las circunstancias exactas del enfrentamiento continúan bajo análisis.

“Hoy, uno de los nuestros ha caído en el cumplimiento de su deber de proteger y servir”, expresó Dagher durante una conferencia de prensa, en la que rindió homenaje a la agente fallecida, según consigna Noticias Argentinas.

El atacante, que habría actuado solo, también murió durante el tiroteo. Imagen ilustrativa.

El episodio generó una fuerte conmoción en Quebec. La primera ministra provincial, Christine Fréchette, manifestó su pesar a través de la red social X. “Estoy profundamente consternada por los trágicos sucesos ocurridos hoy en la región de Côte-des-Neiges”, escribió la funcionaria.

Fréchette también pidió prudencia mientras avanza la investigación. “Dado que la investigación está en curso es fundamental dejar que las autoridades realicen su trabajo y evitar cualquier especulación”, señaló.