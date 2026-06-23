Un tiroteo que se produjo el último lunes en Côte-des-Neiges, el distrito más poblado de Montreal, Canadá, dejó 3 muertos, entre ellos una oficial de policía, un civil y el presunto atacante, según informaron las autoridades locales en medio del Mundial 2026.
Conmoción en Canadá en pleno Mundial: un tiroteo terminó con 3 muertos y una mujer gravemente herida
Tras el tiroteo murió una mujer policía. El ataque conmociona a todo Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026
El hecho se produjo cerca de las 11:35 de la mañana, cuando la policía respondió a una llamada al 911 que alertaba sobre disparos y la presencia de un arma asomando por una ventana sobre Décarie Boulevard.
De acuerdo con el jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, los agentes que llegaron al lugar fueron recibidos a tiros mientras intervenían en la situación. Durante el enfrentamiento murió una oficial policial, mientras que otra agente resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital. Horas después, las autoridades confirmaron que su estado había mejorado.
Además, un civil falleció durante el incidente y otra persona sufrió heridas de consideración.
Tiroteo y muerte durante el Mundial 2026 en Canadá: la investigación apunta a un atacante solitario
Según las primeras conclusiones de la investigación, la policía considera que el sospechoso actuó solo. El presunto agresor también murió durante el tiroteo, aunque las circunstancias exactas del enfrentamiento continúan bajo análisis.
“Hoy, uno de los nuestros ha caído en el cumplimiento de su deber de proteger y servir”, expresó Dagher durante una conferencia de prensa, en la que rindió homenaje a la agente fallecida, según consigna Noticias Argentinas.
El episodio generó una fuerte conmoción en Quebec. La primera ministra provincial, Christine Fréchette, manifestó su pesar a través de la red social X. “Estoy profundamente consternada por los trágicos sucesos ocurridos hoy en la región de Côte-des-Neiges”, escribió la funcionaria.
Fréchette también pidió prudencia mientras avanza la investigación. “Dado que la investigación está en curso es fundamental dejar que las autoridades realicen su trabajo y evitar cualquier especulación”, señaló.