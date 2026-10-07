Cómo fue la tragedia donde murió ahogado un niño de 10 años y qué le dijo el padre a la Policía

Tragedia con un niño ahogado: qué le dijo el padre a la Policía

De acuerdo con la actuación de la Policía y la primera declaración rendida por el padre de la víctima ante los efectivos intervinientes, ambos se encontraban durante la tarde compartiendo un momento a la orilla del canal de riego.

El hombre relató que inicialmente se metieron juntos al cauce para refrescarse debido a las altas temperaturas. Minutos más tarde, ambos salieron del agua y el padre decidió ausentarse por unos instantes para dirigirse hasta la vivienda de una vecina cercana, dejando al niño solo a la orilla del canal.

Sin embargo, al regresar al lugar pocos minutos después, el hombre no volvió a ver a su hijo. Las hipótesis principales que manejan los investigadores apuntan a que el niño habría decidido volver a meterse al agua por sus propios medios para bañarse o que, de manera accidental, habría resbalado y caído al cauce en momentos en que se encontraba sin su cuidado.

La desesperada búsqueda y el triste hallazgo

Al percatarse de la ausencia del niño y ver que las corrientes lo había arrastrado, el padre dio aviso de inmediato al 911, activando un protocolo de emergencia que incluyó rastrillajes a pie y por superficie.

Lamentablemente, pasadas las horas de búsqueda, las brigadas de rescate localizaron el cuerpo del niño ahogado, cerca de la zona donde había sido visto por última vez, debajo del puente de ruta 60 y calle Chileno Herrera.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción ordenó los peritajes de rigor a cargo de Científica y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia, mientras la causa continúa caratulada de manera preventiva para certificar las circunstancias del accidente en Mendoza.