Una verdadera tragedia provocó un dolor inmenso en la zona Este y todo el Gran Mendoza, tras confirmarse el hallazgo sin vida de un niño de 10 años que era intensamente buscado en Junín. El pequeño desapareció en las aguas de un canal de riego en la zona de Philipps.
Cómo fue la tragedia donde murió ahogado un niño de 10 años y qué le dijo el padre a la Policía
Una tragedia en Junín culminó con el hallazgo sin vida de un niño de 10 años en un canal de riego, mientras la policía investiga el hecho
Tras un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y bomberos, su cuerpo del niño fue encontrado horas después, por lo que hubo escenas de mucho dolor y dramatismo.
La noticia causó una enorme conmoción y movilizó a personal de la Comisaría 19ª, la Policía de Mendoza, Bomberos y la Unidad Fiscal de San Martín–Junín, que abrieron las actuaciones para reconstruir la mecánica exacta de la tragedia.
Tragedia con un niño ahogado: qué le dijo el padre a la Policía
De acuerdo con la actuación de la Policía y la primera declaración rendida por el padre de la víctima ante los efectivos intervinientes, ambos se encontraban durante la tarde compartiendo un momento a la orilla del canal de riego.
El hombre relató que inicialmente se metieron juntos al cauce para refrescarse debido a las altas temperaturas. Minutos más tarde, ambos salieron del agua y el padre decidió ausentarse por unos instantes para dirigirse hasta la vivienda de una vecina cercana, dejando al niño solo a la orilla del canal.
Sin embargo, al regresar al lugar pocos minutos después, el hombre no volvió a ver a su hijo. Las hipótesis principales que manejan los investigadores apuntan a que el niño habría decidido volver a meterse al agua por sus propios medios para bañarse o que, de manera accidental, habría resbalado y caído al cauce en momentos en que se encontraba sin su cuidado.
La desesperada búsqueda y el triste hallazgo
Al percatarse de la ausencia del niño y ver que las corrientes lo había arrastrado, el padre dio aviso de inmediato al 911, activando un protocolo de emergencia que incluyó rastrillajes a pie y por superficie.
Lamentablemente, pasadas las horas de búsqueda, las brigadas de rescate localizaron el cuerpo del niño ahogado, cerca de la zona donde había sido visto por última vez, debajo del puente de ruta 60 y calle Chileno Herrera.
La Oficina Fiscal de la jurisdicción ordenó los peritajes de rigor a cargo de Científica y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia, mientras la causa continúa caratulada de manera preventiva para certificar las circunstancias del accidente en Mendoza.
En pocas palabras
- Tragedia en Junín: Hallaron sin vida a un niño de 10 años ahogado en un canal de riego.
- Declaraciones: El padre relató a la Policía que el menor desapareció mientras se refrescaban en el agua.
- Investigación: Se busca determinar las circunstancias exactas de la muerte del menor en Mendoza.