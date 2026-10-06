Un niño de 10 años cayó este martes por la tarde al canal Barriales, se trata del canal matriz, que va desde Junín a San Martín. El hecho sucedió en la zona de Ruta 60 y Corvalán. Cerca de las 21 encontraron muerto al menor.
Hallaron muerto al niño de 10 años que cayó en un canal de riego en Junín
Ocurrió en el canal Barriales. Aparentemente se estaba bañando junto a su padre cuando se perdió de la vista del adulto. Tras el operativo, encontraron el cuerpo del menor
Según las primeras informaciones, el menor se encontraba bañándose junto a su padre cuando cayó al cauce. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y solicitaron buzos del Cuartel Central para sumarse al operativo de búsqueda.
Según manifestó el padre del menor, ambos salieron momentáneamente del agua y, mientras se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el chico quedó solo. Al regresar, no logró encontrarlo, por lo que se presumió que podría haber entrado de nuevo al cauce y ser arrastrado por la corriente, lo que efectivamente sucedió.
Trabajaron con helicópteros y drones en la búsqueda del niño
Cerca de las 19.30 de este martes, se encontraban trabajando en la búsqueda el Halcón 2, el personal de canes, drones, Policía Rural, La UID, Policía Vial y bomberos. Cortaron el cauce de agua pero no lograron dar con el cuerpo sino hasta dos horas después. Finalmente el cuerpo fue encontrado debajo del puente de Ruta 60 y calle Chileno Herrera.
En pocas palabras
- Hallan niño muerto: Un menor de 10 años fue encontrado sin vida tras caer en un canal de riego en Junín.
- Último momento: El niño se estaba bañando con su padre cuando desapareció de la vista del adulto.
- Operativo de búsqueda: Bomberos y personal especializado trabajaron intensamente para localizar el cuerpo en el canal Barriales.