Hallaron muerto al niño de 10 años que cayó en un canal de riego en Junín

Según las primeras informaciones, el menor se encontraba bañándose junto a su padre cuando cayó al cauce. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y solicitaron buzos del Cuartel Central para sumarse al operativo de búsqueda.

La policía y los buzos de los bomberos trabajaron hasta hallar el cuerpo del niño, debajo del puente de Ruta 60 y calle Chileno Herrera. Imagen: ministerio de Seguridad y Justicia

Según manifestó el padre del menor, ambos salieron momentáneamente del agua y, mientras se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el chico quedó solo. Al regresar, no logró encontrarlo, por lo que se presumió que podría haber entrado de nuevo al cauce y ser arrastrado por la corriente, lo que efectivamente sucedió.