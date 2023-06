Comienza el juicio contra dos presuntas "viudas negras" y un miembro de los Canavis por un asalto

El trío de jóvenes se dirigió hasta el parque San Martín donde estuvieron gran parte de la madrugada consumiendo bebidas alcohólicas. Habían pasado cuatro horas aproximadamente, cuando Daiana se "descompuso" y empezó a vomitar -la Fiscalía sostiene que fue un acting-. Su amiga le pidió al conductor que la llevaran hasta su casa en Las Heras, previa comunicación telefónica con un supuesto hermano de la chica.

policía de mendoza inseguridad en mendoza robo de autos.jpg

La víctima comenzó a conducir por Acceso Norte, luego dobló hacia el oeste por calle Independencia y comenzaron adentrarse en los barrios de esa zona. En un momento llegó hasta una esquina donde se toparon con el supuesto hermano de Daiana, quien se acercó al auto. Mientras el conductor le avisaba que traía a su hermana descompuesta, el individuo empuñó un revólver y le gritó "dame todo".

Si bien la víctima no se quiso bajar del auto, no logró evitar que le sustrajeran su billetera con documentos y dinero en efectivo, una campera, una cámara de fotos, su celular y dos pares de lentes. Según la versión del denunciante, el delincuente le dijo "encima vos sos tombino", a lo que contestó que en realidad era de Huracán Las Heras, por lo que el maleante replicó "entonces agradecé que no te robo el auto". Más allá de ser anecdótico, este último dato fue importante para el expediente.

► TE PUEDE INTERESAR: Video: condenaron a expolicías que estafaron a la ART tras simular que los habían atacado a piedrazos

Horas después del hecho, el joven le escribió a una de sus "amigas" y le pidió amablemente que su hermano le devuelva lo sustraído. A cambio recibió negativas y acusaciones de "violín". Por ende, decidió radicar la denuncia y se inició un expediente judicial que, pese a que han pasado diez años, recién ahora comenzará con el juicio oral y público.

En la investigación se logró identificar rápidamente a los tres sospechosos ya que el denunciante contaba con sus perfiles de Facebook. Luciano Javier Arévalo (27), Yamila Paola Jalitt (31) y Daiana Verónica Soria (28) fueron detenidos e imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse acreditada -de 3 a 10 años de cárcel-. La pesquisa reconstruyó que en realidad Jalitt y Arévalo eran pareja, lo que alimentó la teoría de que se trató de un asalto premeditado.

Por otro lado, el sospechoso quedó vinculado ya que en su perfil de Facebook se llamaba Lucho Canavis, en referencia a la banda criminal con asiento en el barrio Santa Teresita que supo estar íntimamente vinculada a la barrabrava de Huracán Las Heras.

Los tres acusados se encuentra en libertad y por estos días se realizará la audiencia preliminar, que es la etapa previa a la realización del juicio en su contra.

► TE PUEDE INTERESAR: Declaró el forense que intervino en el caso Aliaga: sofocación, bacterias, marihuana y dos minutos fatales