1: Tránsito Donoso Sosa es, al menos hasta ahora, un hombre desaparecido por más que la Justicia ya lo considere un hombre muerto y, más aún, asesinado. Vivo o muerto, aún no se ha encontrado a Tránsito.

2: Durante toda su vida Tránsito Donoso Sosa fue un hombre solo. No tuvo ni mujer ni hijos y, según cuentan, fue criado por Jacoba Pérez y Eufrasio Sosa pese a que no era hijo de ellos. Vivió de niño en el puesto donde supuestamente habría muerto, antes conocido como Las Cruces y ahora San Antonio. De adulto vivió en una casita en el fondo de una propiedad, ubicada sobre la avenida San Martín de la villa cabecera de La Paz, y en cuya construcción principal viven sus parientes más cercanos. Cuando se denunció la desaparición de don Tránsito y comenzó su búsqueda, se originó un curioso enfrentamiento en las redes entre los parientes que viven en la misma propiedad en la que vivía el desaparecido, y otros que también aseguran ser parientes cercanos del hombre. Entre estos últimos está Aníbal Mercado (que no es vecino actual de La Paz y es ex marido de una ex legisladora provincial de la UCR), quien el martes habló ante medios de la región y aseguró que continuarán buscando el cuerpo del desaparecido.

3: La partida de nacimiento de Tránsito Donoso está hecha en la villa cabecera de La Paz el 18 de septiembre de 1939. Allí dice que fue anotado por su padre de sangre, Eliseo Donoso, y este dijo que había nacido en el campo el día 15 de agosto de ese mismo año. El hombre se definió como obrero, soltero, y no aportó datos de la madre. (Si es así, tiene ahora 81 años y no 80, como se indicó)

4: Tránsito Donoso Sosa había montado su caballo y encarado la marcha hacia el puesto de sus padres de crianza, en parte porque acostumbraba ir a ver algunos animales que tenía por allí, en parte porque acostumbraba a ir hasta allí los aniversarios del fallecimiento de su padre de crianza, Eufrasio Sosa, y también porque quería asegurarse que esa tierra seguía siendo suya, tal como había querido el matrimonio que lo crió.

La suerte que corrió don Tránsito Donoso Sosa aún es un misterio. Su vida, y lo que de ella quedará, por ahora también lo es.