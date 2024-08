Caso Loan: el hermano del niño dijo que las transferencias millonarias que recibió fueron para la búsqueda

►TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: investigan transferencias millonarias que recibieron los hermanos del niño

hermano loan.webp

Ante la polémica generada, Mariano Peña dialogó en "Hora de Cierre" por Splendid AM990 y explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

Acerca de la investigación, manifestó tener una hipótesis sobre lo que le pasó a su hermano de 5 años y remarcó que “todo lo que quieran saber se los voy a decir".

"Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que les den la libertad a los detenidos".

Este miércoles dieron testimonio ante la jueza Penzo María Noguera y José Peña, papás de Loan, y se espera que en las próximas horas también lo hagan otros familiares, como los hermanos del pequeño.