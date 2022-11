Caso Gisela Gutiérrez: el jurado no llegó a un acuerdo y el acusado zafó de la condena

A su vez, el jefe de los fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, informó que no continuaría con la acusación porque consideró que "el jurado estancado es una de las formas en la que puede terminar un juicio, y ya se mostró toda la prueba con la que se cuenta actualmente".

Fernando Peñaloza, abogado querellante, fue en el mismo sentido y comunicó que será "respetuoso de la decisión del jurado, aunque pueda no estar de acuerdo".

Caso Gisela Gutiérrez: sorpresa (otra vez) en Tribunales

Se trata del tercer caso que concluye de esta forma en la provincia.

En 2019, Claudia Cortez Tarabay -quien era víctima de violencia de género y mató a su marido- fue absuelta porque el jurado se estancó.

Otro tanto pasó el pasado 29 de septiembre, cuando Elizabeth Ventura y su amiga "bruja" Mónica Castro, sindicadas en el proceso como culpables de haber matado al médico "Mingo Burela", evitaron una condena porque tampoco en esa oportunidad se llegó a la unanimidad.

En el caso de Días, el joven había llegado al debate acusado de matar a Gisela después de que ella -supuestamente- se negara a tener relaciones sexuales con él. Él insistió repetidamente en su inocencia y el cuerpo de la presunta víctima nunca fue encontrado.

Sin embargo, comprometían al hombre testimonios como el de Matías Arias, quien contó que Gisela había estado cerca del "Negrucho" en la noche del 19 de julio de 2015 y que el sujeto era probablemente el asesino de la joven.

gisela gutierrez 3.jpg Gisela Gutiérrez tenía 24 años. Sus allegados piden justicia.

Los testimonios

Durante el juicio, Matías Arias -que actualmente vive en Neuquén- indicó que solía juntarse con Daniel Quiroga, conocido también como "Peluca", quien está imputado en la misma causa por encubrimiento agravado. Se conocían porque es primo de su ex esposa.

"Una noche fumaba y fumaba, estaba nervioso, hasta que me dijo que me tenía que contar algo pero que si abría la boca nos iban a matar a todos. Me dijo: 'El Negrucho mató a una piba acá. Andate de esta casa lo antes posible'".

"Quiroga me detalló lo que pasó esa noche. Me dijo que estaba con Héctor y con la chica adentro de la casa. Estaban tomando cocaína, estaban de gira y hubo una discusión. El "Negrucho" le había dicho a la chica que quería tener sexo y ella le dijo algo así como: 'Qué me voy a acostar con vos, Tuerto'. Héctor agarró un arma que tenía arriba de la mesa y parece que no lo hizo queriendo, pero le dio un tiro en la cabeza", explicó Arias.

Según lo que le contó Daniel Quiroga, él se quedó en shock porque no podía creer lo que había pasado y salió de la casa. "Mientras Héctor Días llamó a Marcos Quiroga, hermano de Daniel, para decirle que se había mandado una cagada, la subieron a un Renault 12, y Héctor y Marcos se fueron, Daniel no".

Aseguró que Quiroga nunca le dijo la fecha en que ocurrió el crimen, pero sí que había pasado unos 4 o 5 años antes. Que por eso había revoque en la pared "para tapar la mancha de sangre y la mitad del techo con machimbre por el impacto de la bala".

Gisela Gutiérrez tenía 24 años, era mamá de tres hijos y esperaba el cuarto después de un abuso sexual.

