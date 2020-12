Micaela Méndez

Familiares de Méndez fueron a buscarla a Cacheuta pasadas las 18, la mujer salió y abrazó a su hermana y a su padre quienes se mostraron muy emocionados y consternados por lo ocurrido. La familia ha recibido múltiples amenazas luego de que el femicidio de Florencia Romano tomara repercusión pero aseguraron que para ellos la situación también los tomó por sorpresa ya que hacía cinco años que no tenían comunicación con su hija.

Según la familia de la mujer, Arancibia la tenía controlada y no le permitía que los viera. Esto había provocado varias peleas y el distanciamiento. La hipótesis de los allegados a Méndez no resulta extraña ya que el hombre de 33 años contaba con dos denuncias previas ex parejas por privación ilegítima de la libertad y amenazas. En ambos casos, el ahora imputado del femicidio les prohibió a las mujeres contactarse con su familia.

A esto se suma que, según las entrevistas con diferentes profesionales, Arancibia tiene rasgos psicópatas, es decir, falta de empatía y de sentimientos de culpa. El argumento se refuerza luego de que durante sus primeras horas en la cárcel, el hombre habría comentado que quien mató a Florencia había sido Méndez y que él no estaba en la casa. Sin embargo, todas las evidencias establecen lo contrario.