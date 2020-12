Micaela Méndez no sabía todo lo que había pasado. O tal vez sí. Pero al menos no estaba en lugar ni en el momento en que Florencia Romano era golpeada y degollada. Eso es lo que ratificaron cuatro testigos en el expediente penal y desembocó en el recupero de libertad de la mujer.

La primera persona que aportó esta versión es el mismo sujeto que llevó en su auto a Pablo Arancibia a arrojar el cadáver en calle Alsina -según declaró, creyendo que era un perro muerto-. Es que este hombre detalló que luego llevó al presunto femicida hasta un domicilio en Luján de Cuyo donde Micaela Méndez estaba con algunos familiares.

Según la última reconstrucción del caso, la mujer se fue al mediodía de su casa, Arancibia llegó a la noche al mismo lugar- cuando ya habría matado a Florencia Romano- y luego regresaron juntos el día domingo. Esto fue avalado por el resto de las personas que estuvieron en esa juntada, en forma elocuente.

Con todos estos elementos, el defensor oficial Rafael Manzur -representa a los dos sospechosos- presentó un escrito en la mañana del lunes pidiendo la libertad de Micaela Méndez. Si bien la Fiscalía de Homicidios tenía 3 días para contestar, en la tarde de este martes decidieron darle la derecha y avalaron que la mujer salga del penal.

Por el momento, seguirá imputada por el femicidio y sometida a la investigación más allá de no estar tras las rejas. Pero de confirmarse que no tuvo ningún tipo de participación en el femicidio, quedará sin ninguna causa penal en su contra. Es que en caso de comprobarse que tras el hecho de sangre Pablo Arancibia se lo confesó y ella guardó silencio, no puede imputarse el delito de encubrimiento agravado -de 1 a 6 años de cárcel- ya que queda eximida por ser pareja del presunto asesino.