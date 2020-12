Caso Florencia Romano: imputaron a la policía del 911 por abandono de persona

El pasado jueves, luego de que se encontrara el cuerpo de la víctima en una acequia a unos kilómetros del pasaje Berra de Maipú donde vivía Arancibia, el jefe de fiscales, Fernando Guzzo, confirmó ante la prensa que el 911 había un llamado de advertencia pero que este no había tenido seguimiento.

Por su parte, el jefe de la Policía, Roberto Munives, agregó que se había decidido separar a la uniformada para iniciar un sumario administrativo. El funcionario también indicó que la efectivo cuenta con una amplia experiencia en el Centro de Estratégico de Operaciones (CEO).

Horas más tarde, el audio de la llamada se dio a conocer y fue uno de los motivos que causó mayor indignación en la sociedad debido a que, según la línea de tiempo, Florencia Romano estaba viva en ese momento pero, minutos más tarde, las cámaras toman a Arancibia comprando nafta en un intento de deshacerse del cadáver.

Herrera cortó la conversación luego de que el hombre que intentaba avisar sobre los hechos le preguntara molesto si era policía debido a que ella le manifestó que no podía encontrar la dirección que aportaba. El problema no fue sólo la interrupción del llamado sino que la novedad no fue reportada.