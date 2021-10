Más tarde, a las 18, hicieron una convocatoria para concentrarse en la puerta de la Legislatura, en Peatonal Sarmiento y calle Patricias Mendocinas, donde marcharán por las calles del centro en reclamo de la aparición de la joven de 18 años, de quien no se sabe nada hace seis meses.

Verónica, madre de Abigail, no descansa y hace todo lo que está a su alcance para saber qué le pasó a su hija, qué le hicieron y quién la mató. Tal como lo hicieron los familiares de Viviana Luna, ella también requirió la ayuda del perito particular Marcos Herrero, el cual fue duramente cuestionado por la Justicia sobre sus rastrillajes.

"A Marcos Herrero no lo dejaron laburar. Pudo rastrillar una sola vez en el conteiner en el barrio Jorge Newvery, y no lo dejaron volver. En el Challao no tuvimos resultados porque no sabemos dónde podría estar o dónde dejaron el cuerpo de mi hija. Marcos no pudo hacer nada porque no lo dejaron trabajar, no podemos hacer nada porque la Justicia a toda costa le quiere pegar", expresó Verónica a Diario UNO.

El miércoles, volvieron a ofrecer una recompensa por quien aporte datos concretos que lleven a destrabar la causa de la joven desaparecida. El mismo, ordenado por el fiscal de Homicidios Carlos Torres, indicaba que el valor es de $550 mil.

Doloroso posteo

La madre de Abigail Carniel contó en su cuenta de Facebook cómo se siente al recordar que el próximo domingo es el día de la madre, y ella no podrá estar con su hija.