Capturaron a una banda de 5 jóvenes con armas de juguete luego de un asalto en Las Heras

Cuatro escaparon rápidamente, mientras que dos no pudieron hacerlo. A un hombre de 58 años le robaron la mochila y a la otra víctima de 23 años le arrebataron la mochila y un celular.

policia de mendoza.jpeg La Policía capturó a los cinco integrantes de la banda que intentó asaltar a las seis personas que estaban en una parada de colectivos, en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Alguien llamó a la Policía y se acercó rápidamente al lugar del hecho, y cuando los delincuentes se dieron cuenta, escaparon hacia diferentes direcciones. Los efectivos fueron detrás de uno de ellos a quien le dieron la voz de alto, pero no hizo caso. Lo hicieron por segunda vez mientras lo perseguían, y al no tener respuesta y no saber si estaba armado debido a la oscuridad de esa hora de la madrugada, uno de los policías efectuó disparos con un arma larga.

A pesar que indicó que lo hizo hacia una zona segura, el joven de 20 años resultó herido en una de sus piernas y al caer fue atrapado. Lo llevaron al hospital Carrillo donde constataron que tenía 5 impactos de perdigones de goma debajo de la rodilla de su pierna derecha.

En un operativo montado en la zona, la Policía capturó al resto de la banda conformada por jóvenes de 14, 17, 19, 20 y 21 años. Al revisarles sus pertenencias encontraron que llevaban dos réplicas de arma de fuego 9 mm.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 36 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Nº 6.