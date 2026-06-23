Atropelló a un hombre en silla de ruedas, escapó del lugar del accidente y ahora lo buscan

TENÉS QUE SER MUY BASURA: ATROPELLÓ A UN DISCAPACITADO Y NO FRENÓ A AYUDARLO



Ocurrió en La Matanza cuando el conductor a bordo de una kangoo blanca atropelló a un vendedor ambulante en silla de ruedas y se fugó. Hay una denuncia en la Fiscalía 3 para identificarlo. #viral pic.twitter.com/zhbb9sdckm — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) June 19, 2026

La búsqueda del autor del accidente

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que logró captar el momento en el que Claudio Romero quedó tendido sobre la avenida, con lesiones leves. Pese a que no sufrió heridas de gravedad, la víctima relató que su silla de ruedas quedó destrozada y que la necesita debido a que sufre una discapacidad.

“Me duele todo el cuerpo, la espalda y mucho la pierna. Me cuesta respirar”, contó la víctima del accidente, quien expresó: “Estoy mal porque me arruinó en todo sentido, con la silla, con mi laburo y mi vida cotidiana”.

“Un muchacho que no lo conozco, que me ayudó a acercarme a la vereda, y después nadie más, porque la gente pasaba y miraba. No fueron capaces de marcar el 911 y decir, ‘che, hay un discapacitado en silla de ruedas que lo chocaron y está tirado’”, manifestó en diálogo con medios nacionales.

La familia de Claudio Romero pide las cámaras de seguridad de Buenos Aires y de los vecinos para lograr de captar la patente de la camioneta, así como también que cualquier persona que tenga información sobre el accidente, se acerque a aportarla.