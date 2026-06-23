El conductor de una camioneta es buscado tras un brutal accidente en Buenos Aires donde atropelló a un hombre que se moviliza en silla de ruedas. La víctima fue Claudio Romero, un vecino de La Matanza, que fue atropellado por el sujeto, quien se dio a la fuga sin asistirlo. Frente a la falta de información sobre el acusado, la víctima pide testigos.
Atropelló a un hombre en silla de ruedas, escapó del lugar del accidente y ahora lo buscan
El accidente quedó filmado por las cámaras de seguridad pero el conductor no ha sido identificado
El accidente ocurrió días atrás en la avenida Arieta al 5100, en la localidad de La Tablada, cuando la víctima circulaba por el asfalto con su silla de ruedas debido al mal estado de las cuadras.
En medio del trayecto fue embestido por una camioneta Kangoo blanca, cuyo conductor se dio a la fuga sin auxiliarlo, dejándolo abandonado sobre la vía pública.
La búsqueda del autor del accidente
El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que logró captar el momento en el que Claudio Romero quedó tendido sobre la avenida, con lesiones leves. Pese a que no sufrió heridas de gravedad, la víctima relató que su silla de ruedas quedó destrozada y que la necesita debido a que sufre una discapacidad.
“Me duele todo el cuerpo, la espalda y mucho la pierna. Me cuesta respirar”, contó la víctima del accidente, quien expresó: “Estoy mal porque me arruinó en todo sentido, con la silla, con mi laburo y mi vida cotidiana”.
“Un muchacho que no lo conozco, que me ayudó a acercarme a la vereda, y después nadie más, porque la gente pasaba y miraba. No fueron capaces de marcar el 911 y decir, ‘che, hay un discapacitado en silla de ruedas que lo chocaron y está tirado’”, manifestó en diálogo con medios nacionales.
La familia de Claudio Romero pide las cámaras de seguridad de Buenos Aires y de los vecinos para lograr de captar la patente de la camioneta, así como también que cualquier persona que tenga información sobre el accidente, se acerque a aportarla.