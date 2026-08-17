Así operaba la red de trata que aterrorizaba a jóvenes en Pinamar: "Si decía algo, la pagaban mis papás"

El mecanismo de dominación económica y psicológica escalaba de forma sistemática:

Apropiación de ingresos: Aunque al principio les entregaban las ganancias, pronto comenzaron a quedarse con el dinero total de los pases argumentando "gastos de mantenimiento" del sitio e imponiendo alquileres de 60 mil pesos.

Aunque al principio les entregaban las ganancias, pronto comenzaron a quedarse con el dinero total de los pases argumentando "gastos de mantenimiento" del sitio e imponiendo alquileres de 60 mil pesos. Deudas inventadas: A una de las jóvenes llegaron a exigirle la cifra de 1.500.000 pesos bajo el pretexto de saldar gastos de la red.

A una de las jóvenes llegaron a exigirle la cifra de bajo el pretexto de saldar gastos de la red. Maniobras financieras: Los cobros mediante transferencias virtuales eran dirigidos a una cuenta que figuraba a nombre de la madre fallecida de Meza Romero.

Los cobros mediante transferencias virtuales eran dirigidos a una cuenta que figuraba a nombre de la madre fallecida de Meza Romero. Amenazas y retención: Les quitaban los DNI y los celulares para dejarlas incomunicadas. Si intentaban rebelarse, la respuesta era contundente: "Si decís algo, va a arder Troya" o "Tu familia va a tener problemas ya que 'La Agencia' podría atentar contra su vida".

El perspicaz movimiento policial que destapó el horror

La caída de la organización comenzó a gestarse el pasado 5 de agosto, cuando una joven de 20 años acudió a la DDI La Plata acompañada por la propia Santillán con el objetivo de retirar una denuncia por averiguación de paradero que había radicado su familia.

Un efectivo policial advirtió el estado de zozobra de la joven y sospechó que estaba actuando bajo coerción. Decidió separarla de Santillán y ponerla en contacto virtual con el fiscal Mercuri. En esa entrevista a solas, la víctima quebró en llanto y confesó la pesadilla: “Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”. Santillán fue aprehendida de inmediato en el lugar.

Poco después, Meza Romero envió a otra chica a la sede policial para averiguar qué había sucedido. Al ser entrevistada de forma separada por los investigadores, reveló que también era explotada contra su voluntad: "Tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas".

Cuatro detenidos y el pase inminente al fuero Federal

Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores libró allanamientos de urgencia en un edificio sobre la avenida Libertador en Pinamar y en una vivienda de La Plata. Los operativos concluyeron con la detención de los cuatro miembros de la banda:

Luana Meza Romero (40) y Julieta Santillán (21) (líderes de la red).

y (líderes de la red). Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25) (cómplices).

En los procedimientos se secuestraron $3.397.500 en efectivo, USD 1.100, teléfonos celulares, preservativos, juguetes sexuales y documentación personal de las víctimas. Ante la evidente tipificación del delito de trata de personas, la causa será derivada al fuero de la Justicia Federal.