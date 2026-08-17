Una aterradora trama de trata de personas, extorsión y violencia física fue desarticulada tras una minuciosa investigación que derivó en la caída de "La Agencia", una red de explotación sexual que operaba en las ciudades de Pinamar y La Plata. La organización estaba encabezada por Luana Meza Romero (40) y su hija Julieta Santillán (21), quienes sometían a jóvenes mujeres a través de engaños, amenazas de muerte y la retención de sus documentos de identidad.
Así operaba la red de trata que aterrorizaba a jóvenes en Pinamar: "Si decía algo, la pagaban mis papás"
La desarticulación de "La Agencia", una organización criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres jóvenes en Pinamar y La Plata, sacó a la luz una trama de violencia, retención de documentación y chantajes liderada por una mujer y su hija
La causa, impulsada por el fiscal Walter Mercuri de la UFI N° 8 de General Madariaga, cobró un impulso decisivo tras el testimonio de dos víctimas que lograron romper el silencio tras huir del infierno.
El modus operandi de "La Agencia": perfiles falsos, deudas millonarias y billeteras de difuntos
La captación comenzaba cuando Santillán ganaba la confianza de jóvenes vulnerables para sumarlas a la estructura criminal. Una vez dentro, Meza Romero tomaba el control operativo creando y administrando perfiles en el sitio web pornográfico "Gemidos TV" bajo los seudónimos de "Loli" y "Lolita", mediante los cuales coordinaba los servicios sexuales con los clientes.
El mecanismo de dominación económica y psicológica escalaba de forma sistemática:
- Apropiación de ingresos: Aunque al principio les entregaban las ganancias, pronto comenzaron a quedarse con el dinero total de los pases argumentando "gastos de mantenimiento" del sitio e imponiendo alquileres de 60 mil pesos.
- Deudas inventadas: A una de las jóvenes llegaron a exigirle la cifra de 1.500.000 pesos bajo el pretexto de saldar gastos de la red.
- Maniobras financieras: Los cobros mediante transferencias virtuales eran dirigidos a una cuenta que figuraba a nombre de la madre fallecida de Meza Romero.
- Amenazas y retención: Les quitaban los DNI y los celulares para dejarlas incomunicadas. Si intentaban rebelarse, la respuesta era contundente: "Si decís algo, va a arder Troya" o "Tu familia va a tener problemas ya que 'La Agencia' podría atentar contra su vida".
El perspicaz movimiento policial que destapó el horror
La caída de la organización comenzó a gestarse el pasado 5 de agosto, cuando una joven de 20 años acudió a la DDI La Plata acompañada por la propia Santillán con el objetivo de retirar una denuncia por averiguación de paradero que había radicado su familia.
Un efectivo policial advirtió el estado de zozobra de la joven y sospechó que estaba actuando bajo coerción. Decidió separarla de Santillán y ponerla en contacto virtual con el fiscal Mercuri. En esa entrevista a solas, la víctima quebró en llanto y confesó la pesadilla: “Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”. Santillán fue aprehendida de inmediato en el lugar.
Poco después, Meza Romero envió a otra chica a la sede policial para averiguar qué había sucedido. Al ser entrevistada de forma separada por los investigadores, reveló que también era explotada contra su voluntad: "Tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas".
Cuatro detenidos y el pase inminente al fuero Federal
Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores libró allanamientos de urgencia en un edificio sobre la avenida Libertador en Pinamar y en una vivienda de La Plata. Los operativos concluyeron con la detención de los cuatro miembros de la banda:
- Luana Meza Romero (40) y Julieta Santillán (21) (líderes de la red).
- Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25) (cómplices).
En los procedimientos se secuestraron $3.397.500 en efectivo, USD 1.100, teléfonos celulares, preservativos, juguetes sexuales y documentación personal de las víctimas. Ante la evidente tipificación del delito de trata de personas, la causa será derivada al fuero de la Justicia Federal.
En pocas palabras
- Trata y explotación: Desarticulan la red "La Agencia" liderada por madre e hija en Pinamar y La Plata.
- Modus operandi: Usaban perfiles falsos, retención de documentos y amenazas de muerte para someter a jóvenes.
- Detención: La investigación se aceleró tras el testimonio de víctimas y culminó con cuatro detenidos.