Asesinato en la puerta del boliche: hay cuatro patovicas detenidos por la muerte de un hombre

Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda con los patovicas del lugar.

Durante el enfrentamiento con el personal de seguridad del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial; luego cayó al piso y falleció.

El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro patovicas de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.

La fiscalía interviniente (UFI 21 de Malvinas Argentinas) ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del boliche por su presunta participación en los hechos del asesinato.

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En tanto, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.