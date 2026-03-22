Un hombre de 51 años fue víctima de un asesinato esta madrugada tras una pelea en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel y por el hecho hay cuatro patovicas detenidos.
Asesinato en la puerta del boliche: hay cuatro patovicas detenidos por la muerte de un hombre
El asesinato de un hombre en la puerta de un boliche, que ya estaba por cerrar sus puertas, terminó con cuatro patovicas demorados
Fuentes policiales revelaron que el asesinato se produjo en el boliche "Sutton", ubicado entre las calles Las Heras y Paunero.
Asesinato: cómo fue el hecho que conmociona
Según las primeras informaciones, el asesinato ocurrió alrededor de las 4:00, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al boliche junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.
Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda con los patovicas del lugar.
Durante el enfrentamiento con el personal de seguridad del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial; luego cayó al piso y falleció.
El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro patovicas de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.
La fiscalía interviniente (UFI 21 de Malvinas Argentinas) ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del boliche por su presunta participación en los hechos del asesinato.
En tanto, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.