Aprovecharon que el dueño de un departamento fue internado por demencia, le robaron y lo desvalijaron

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La detención de los autores del robo

“Tras comunicarse con la UFLA Este, el auxiliar fiscal Carlos Caputto dispuso la detención de los ocupantes -una mujer de 36 años que se desempeña como enfermera en el nosocomio, y quien la acompañaba, un hombre de 40-, a quienes imputó por el delito de violación de domicilio”, detalla el escrito del MPF sobre el robo.

A su vez, el investigador judicial dispuso una serie de medidas de prueba, como la toma de declaraciones a testigos de los hechos, el relevamiento de cámaras del lugar, el secuestro de la valija, la toma de fotografías del estado del departamento y de la documentación que tenían en su poder.

Se solicitó al hospital un informe acerca de si enviaron al domicilio a personal del mismo, una copia certificada del legajo de la empleada y un informe de las personas que atienden a la víctima de demencia. Por último, se implantó una consigna policial tanto en el departamento intrusado como en la habitación en la cual se encuentra internado.

Acerca de los detenidos, en la audiencia se solicitó la prisión preventiva de ambos, la cual fue aceptada y dispuesta por la jueza María Carolina De Paol. Asimismo, se remitieron las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, para continuar la investigación por el robo.