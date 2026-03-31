Dos personas, una de ellas enfermera de un hospital, fueron detenidas acusadas de robar el departamento de un paciente que estaba internado con demencia. El caso en Buenos Airez se inició a partir del llamado al 911 de uno de los vecinos de la víctima.
Aprovecharon que el dueño de un departamento fue internado por demencia, le robaron y lo desvalijaron
La Policía se encontró con los autores del robo con una valija, y, al interrogarlos, no pudieron justificar su presencia en la casa ni la tenencia de las llaves
La Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad dio comienzo a una investigación contra dos personas, un hombre y una mujer, por haber robado la vivienda donde un jubilado, de 82 años, que se encuentra internado con diagnóstico de síndrome confusional.
Todo inició cuando el vecino contiguo escuchó ruidos extraños en el departamento de la víctima. Al arribar, los policías de Buenos Aires se encontraron con los acusados con una valija, y, al interrogarlos, no pudieron justificar su presencia en la casa ni la tenencia de las llaves, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
La detención de los autores del robo
“Tras comunicarse con la UFLA Este, el auxiliar fiscal Carlos Caputto dispuso la detención de los ocupantes -una mujer de 36 años que se desempeña como enfermera en el nosocomio, y quien la acompañaba, un hombre de 40-, a quienes imputó por el delito de violación de domicilio”, detalla el escrito del MPF sobre el robo.
A su vez, el investigador judicial dispuso una serie de medidas de prueba, como la toma de declaraciones a testigos de los hechos, el relevamiento de cámaras del lugar, el secuestro de la valija, la toma de fotografías del estado del departamento y de la documentación que tenían en su poder.
Se solicitó al hospital un informe acerca de si enviaron al domicilio a personal del mismo, una copia certificada del legajo de la empleada y un informe de las personas que atienden a la víctima de demencia. Por último, se implantó una consigna policial tanto en el departamento intrusado como en la habitación en la cual se encuentra internado.
Acerca de los detenidos, en la audiencia se solicitó la prisión preventiva de ambos, la cual fue aceptada y dispuesta por la jueza María Carolina De Paol. Asimismo, se remitieron las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, para continuar la investigación por el robo.