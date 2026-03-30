Video: motochorros le quisieron robar a un gendarme al tirarlo de su moto pero el desenlace fue inesperado

Embed LO HICIERON CAER DE LA MOTO PARA ROBARLE, PERO ERA UN GENDARME Y LES DISPARÓ



Un cabo primero de Gendarmería fue asaltado en Trujui, partido de Moreno, cuando dos motochorros lo hicieron caer de su moto, pero respondió a los disparos: uno de los ladrones, de 23 años, murió y… pic.twitter.com/YyZ8x6PbLS — Clarín (@clarincom) March 30, 2026

El ladrón que murió en el intento de robo

Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto en el tórax y fue trasladado por el SAME al hospital pero ingresó directamente sin vida. Su cómplice, de 17 años, resultó herido en el tórax y en la pierna derecha, quedando en estado crítico entubado en terapia intensiva bajo custodia policial.

El menor contaba con antecedentes policiales, mientras que el ladrón muerto no registraba prontuario según las primeras averiguaciones. El arma de los motochorros fue secuestrada y confirmada como una réplica no letal.

La fiscal le tomó declaración al gendarme y tras revisar las imágenes de las cámaras, corroboró su versión de legítima defensa. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio y lesiones en ocasión de robo, pero las pruebas apuntan a que el efectivo actuó en respuesta directa a la amenaza.

A pesar de la clara legítima defensa respaldada por el video, el gendarme permanece a disposición de la Justicia. Gendarmería Nacional le asignó custodia policial fija en su domicilio por temor a posibles represalias de familiares o allegados de los autores del robo. Además, se le ofreció contención psicológica. E