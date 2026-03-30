El sábado pasado, cerca de las 23, un violento intento de robo en Trujui, Buenos Aires, terminó con un desenlace fatal. Un cabo primero de Gendarmería Nacional, de 28 años, circulaba de civil en su motocicleta cuando fue interceptado por dos motochorros que finalmente terminaron baleados.
Video: motochorros le quisieron robar a un gendarme al tirarlo de su moto pero el desenlace fue inesperado
El caso quedó calificado como una legítima defensa de la víctima del robo ocurrido en la provincia de Buenos Aires
Los motochorros obligaron al gendarme a caer al asfalto amenazándolo con lo que parecía un arma de fuego. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, que luego serían clave para reconstruir los hechos.
Los ladrones, uno de 23 años y otro menor de 17, derribaron a la víctima de la moto y uno de ellos lo apuntó con una réplica de pistola 9 milímetros. El gendarme, sin embargo, reaccionó con rapidez: extrajo su arma reglamentaria y efectuó entre 4 y 5 disparos.
El ladrón que murió en el intento de robo
Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto en el tórax y fue trasladado por el SAME al hospital pero ingresó directamente sin vida. Su cómplice, de 17 años, resultó herido en el tórax y en la pierna derecha, quedando en estado crítico entubado en terapia intensiva bajo custodia policial.
El menor contaba con antecedentes policiales, mientras que el ladrón muerto no registraba prontuario según las primeras averiguaciones. El arma de los motochorros fue secuestrada y confirmada como una réplica no letal.
La fiscal le tomó declaración al gendarme y tras revisar las imágenes de las cámaras, corroboró su versión de legítima defensa. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio y lesiones en ocasión de robo, pero las pruebas apuntan a que el efectivo actuó en respuesta directa a la amenaza.
A pesar de la clara legítima defensa respaldada por el video, el gendarme permanece a disposición de la Justicia. Gendarmería Nacional le asignó custodia policial fija en su domicilio por temor a posibles represalias de familiares o allegados de los autores del robo. Además, se le ofreció contención psicológica. E