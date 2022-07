Agostina Trigo tenía posteos que hacían referencia a que si un día no volvía, que la buscaran

agostina trigo 2.jpg

"El mismo día del cumpleaños de su pequeño, luego de festejarlo, salió a buscar laburo. Como vos, como yo. Que somos mamás que quieren darle lo mejor a sus hijos y a veces no sabés adónde ir a parar. Destrozada recordé cuando íbamos a los 15, o cuando nos peleábamos en la escuela, cuando nos gustaba el mismo chico, cuando haciamos picnics en la vereda de casa, escuchando canciones en la esquina de la Beltrán. Ya no nos juntábamos, pero siempre nos saludamos con una sonrisa. Es increíble que hoy no estés, que tu bebito se quede sin mamá. Justicia por vos que después de tu lucha como mujer, hoy sos una menos, pero no queremos una más. Fuerzas a su abuelita, a su familia, a Paul que tan chiquito necesitando a su mami se la quitaron para siempre. Ojalá puedas encontrar la paz, Carlita. La paz que te arrebataron. Justicia por Carla Agostina Trigo", escribió Lola Sánchez, una amiga de Agostina.

Agostina Trigo 3.jpg Agostina Trigo tenía 22 años y un hijo de 4, a quien le festejó el cumpleaños el domingo, horas antes de desaparecer.

En otra publicación, otra amiga escribió: "Te voy a recordar siempre como la hermosa persona que siempre fuiste, las mejores salidas tuvimos, cada risa compartida, cuando me acariciabas el pelo para dormir, cuando me venías a buscar con tal de que saliéramos un ratito juntas, las tortitas en el recreo de todos los días, los mil y un aguante que solo vos y yo sabíamos. Mi más sentido pésame a tu abuelita, a tu bebito, tu mamá y tu tía gordita, que triste me has dejado. Siempre presente en mi corazón. Justicia por Agostina".

► TE PUEDE INTERESAR: "Le pedí que no fuera, pero ella me dijo que iba y volvía", relató la abuela de Agostina Trigo



Agostina Trigo salió a buscar trabajo y la mataron

Hacía un tiempo Agostina buscaba trabajo para colaborar con la economía en su casa y también para mantener a su hijo de 4 años. Gladys Domínguez dijo que su nieta le había contado que se había contactado por Facebook con un hombre que es camionero, y que buscaba una niñera para su hijo, también de 4 años, para que lo cuidara cuando él salía de viaje.

Habían quedado en encontrarse para que ella supiera dónde era la casa y para que conociera al pequeño. Entre idas y venidas, Agostina le contó que el domingo no podía porque era el cumpleaños de su hijo. Pero ese mismo día, el hombre le mandó mensajes en los que le decía que cuando se desocupara fuera hasta la plaza de Buen Orden, en San Martín, para que él la buscara y la llevara hasta la casa.

Agostina Trigo.jpg Agostina Trigo salió de su casa de San Martín cerca de las 19.30 del domingo para ir a encontrarse con quien le daría trabajo de niñera.

El supuesto camionero debía saber la urgencia que la joven de 22 años tenía por el trabajo, por lo que la apuró al decirle que él se iba de viaje y que si no concretaban el encuentro debía esperar una semana más para empezar.

A pesar de que Gladys, quien la crio desde chica, le pidió que no fuera, que era de noche, que no conocía la zona de Buen Orden, Agostina estaba entuciasmada y le aseguró que era algo rápido, que iba y volvía.

Desde ese mismo domingo alrededor de las 22, su abuela ya no pudo contactarse con ella. Le mandó un audio de WhatsApp, el cual la joven nunca escuchó, y poco después el teléfono ya estaba apagado.

Pensó que llegaría en cualquier momento a su casa, pero cuando el lunes siguió sin noticias de ella llamó a la Policía, hizo la denuncia y comenzó la investigación. No era para nada habitual que Agostina se fuera y dejara a su hijo sin siquiera preguntar por él.

La investigación concluyó este miércoles, cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida encontró el cuerpo de una joven dentro de un galpón abandonado en calle Robert, entre Carril Norte y Carril Chivilcoy, en San Martín.

Carril Norte y Robert San Martín.jpg En un galpón abandonado y sin techo de calle Robert y Carril Norte, de San Martín, fue donde encontraron el cuerpo.

Inmediatamente se montó un operativo, donde trabajó Policía Científica para levantar todas las pruebas e indicios en el cuerpo y en el lugar. La ropa que tenía puesta coincidiría con la que tenía puesta Agostina la tarde que salió de su casa.

El fiscal jefe de la zona Este, Oscar Sívori, indicó que en sus manos tenía rastros de defensa, por lo que se protegieron para hacer las pruebas correspondientes para tratar de tener algún perfil genético del agresor.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno echó a una empleada de ATM por intentar borrar deudas de un contribuyente