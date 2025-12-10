Aberrantes casos de abuso sexual: hombre abusó de su hija y su sobrina

La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual intervino en el caso tras la denuncia de la madre de una de las niñas, que confesó haber sido víctima de su padre.

A su vez, una tía de la damnificada presentó otro descargo por abuso sexual en la Justicia al sostener que su descendiente vivió situaciones similares a la de su prima.

Los informes socioambientales y psicológicos resultaron fundamentales para esclarecer la causa, por lo que la jueza Gabriela Romero Nallar dictó veredicto condenatorio para el involucrado, que recibió 15 años de cárcel.

La magistrada también ordenó que el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) extraiga el material genético del abusador y que se realice la inscripción correspondiente en el Banco Nacional de Datos Genéticos.