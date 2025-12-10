Un hombre fue sentenciado a la pena de 15 años de prisión por abuso sexual de su hija y su sobrina. El hecho que conmocionó a todos, sucedió en la provincia de Salta.
Aberrantes casos de abuso sexual: hombre abusó de su hija y su sobrina
Los hechos de abuso sexual ocurrieron cuando su hija tenía entre 7 y 11 años, al tiempo que fue declarado culpable por atacar a su sobrina desde los 6 años
Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal, la Justicia determinó que el implicado es penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la reiteración y agravado por la guarda, el vínculo y la convivencia, y de abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real, al tratarse de su hija.
Abuso sexual: un caso indignante
Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 7 y 11 años, al tiempo que fue declarado culpable por atacar a su sobrina desde los 6 años tras abusarla sexualmente mediante acceso carnal agravado por la convivencia (dos hechos) en concurso real.
La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual intervino en el caso tras la denuncia de la madre de una de las niñas, que confesó haber sido víctima de su padre.
A su vez, una tía de la damnificada presentó otro descargo por abuso sexual en la Justicia al sostener que su descendiente vivió situaciones similares a la de su prima.
Los informes socioambientales y psicológicos resultaron fundamentales para esclarecer la causa, por lo que la jueza Gabriela Romero Nallar dictó veredicto condenatorio para el involucrado, que recibió 15 años de cárcel.
La magistrada también ordenó que el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) extraiga el material genético del abusador y que se realice la inscripción correspondiente en el Banco Nacional de Datos Genéticos.