Aberrante: un celador fue detenido acusado de abusar de una niña de 6 años en el baño de una escuela.

Abuso escuela patrulla

Fuentes de la investigación dejaron trascender a la prensa que la niña de 6 años contó lo que le había sucedido en la escuela al regresar a su casa. En su relato, la menor reveló a sus padres que el celador “la encerró” en el baño, "la abusó y le mostró su miembro”.

Inmediatamente, los padres de la menor realizaron la denuncia en una comisaría de Moreno y la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 de Moreno-General Rodríguez, tomó invervención en el caso, quien ordenó un examen de salud y pericias ginecológicas que confirmaron que la niña presentaba equimosis (moretones) en la zona genital.

El medio local Primer Plano indicó que en un primer momento las pericias y declaraciones no fueron suficientes para ordenar la detención del sospechoso teniendo en cuenta que una maestra negó el relato de la niña que había afirmado que la rescató del baño cuando era abusada.

Pero después, las pericias psicológicas realizadas a la pequeña fueron determinantes para corroborar que el relato fue real, ya que los especialistas concluyeron que no mentía ni inventaba y que no se encontraba influenciada por adultos al momento de obtener su declaración.

Además, al momento de concretarse el abuso, Ojeda tuvo a su cargo la limpieza de los baños de varones y mujeres de la escuela, ya que la responsable habitual de los sanitarios femeninos se encontraba de licencia.

Abuso escuela portero

Tras la detención del celador Ojeda de la escuela primaria de Moreno, se espera que en las próximas horas se realice la pericia de la declaración bajo Cámara Gesell, que podría ser concluyente para confirmar la acusación.

Mientras continúa la investigación, el celador se negó a declarar ante la fiscal y podrá ser imputado por "abuso sexual de una menor de 13 años agravado por acceso carnal y por someter a la víctima a una situación gravemente ultrajante".