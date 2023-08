A 6 años de la muerte de Alan Villouta sus padres expresaron: "No hay un minuto que no piense en vos"

andrea bazan y alan villouta Andrea Bazán junto con su hijo Alan Villouta.

Andrés Villouta posteó en sus redes: "26 de agosto del 2017. Hoy 26 de agosto del 2023, 6 años sin tu presencia física porque un imprudente al volante te dejó sin sueños, sin vida".

Y agregó: "Señor Alejandro Verdenelli usted es el responsable de que hoy solo veamos a mi hijo solo por fotos y videos. Borrar ese momento, esa hora, ese día. Dios, extraño a mi hijo, Dios abrazalo por mí y decile que lo amo. Siempre está presente en nuestra vida. Tu viejo siempre orgulloso de vos Alan Exequiel Villouta. Por siempre en nuestros corazones".

Los dos compartieron el último video que grabaron con Alan.

Esperan que la Corte no absuelva a Alejandro Verdenelli

El empresario acusado y condenado por homicidio culposo agravado por atropellar, matar y abandonar a Alan Villouta apeló la condena que recibió en el 2020, la cual fue de tres años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo.

La respuesta debía estar en mayo pasado, pero los tiempos volvieron a dilatarse y aun la Corte no resolvió si el empresario será absuelto como lo pidió, o si le sacan la condena de los 3 años en suspenso y le bajan a 4 años la prohibición para manejar.

En libertad. Alejandro Verdenelli. Alejandro Verdenelli pidió a la Corte de Mendoza ser absuelto por la muerte de Alan Villouta. Imagen ilustrativa.

La postura de la defensa del acusado es que se trató de un accidente vial producido por culpa de la víctima fatal, debido a que Villouta cruzó corriendo por el Acceso Sur y que Verdenelli circulaba en su camioneta de alta gama a 60 kilómetros por hora sin exceder la velocidad máxima.

Mientras, Andrés Villouta contó que se enteraron que Verdenelli fue autorizado por la Justicia para salir del país, ya que se fue de vacaciones a Europa junto a su pareja.

Alan Villouta murió atropellado

El joven de 21 años trabajaba en una pizzería en La Barraca, en Guaymallén. En la madrugada del 26 de agosto del 2017 salió de trabajar y para volver a su casa debía cruzar el Acceso Sur, pero al no existir una pasarela a la altura del mall, decidió correr como lo hacía casi todas las noches.

Pero esta vez no lo logró, fue atropellado por Verdenelli que circulaba en una camioneta de alta gama Porsche Cayenne. El empresario siguió sin asistir a la víctima, y se presentó ante la justicia 72 horas más tarde, cuando ya no se podía determinar si en el momento del accidente estaba alcoholizado o no.