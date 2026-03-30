A 30 años del motín donde hicieron empanadas con carne de presos

Télam Buenos Aires 28/01/2011 Marcelo Brandán Juárez, líder del grupo de presos conocido como los Doce Apóstoles, quienes lideraron el motín de Sierra Chica en Semana Santa de 1996, fue detenido tras asaltar y capturar a un automovilista en Hurlingham y p El preso que lideró el motín de Sierra Chica.

El motín que sacudió al país

En lugar de rendirse, los presos retrocedieron al interior del penal, tomaron como rehenes a guardiacárceles, a una jueza, a su secretario y a 3 visitantes de Testigos de Jehová. Durante casi una semana controlaron un sector del penal, negociando con las autoridades mientras el país entero seguía el drama por televisión.

En el corazón del motín surgió el enfrentamiento con una banda rival encabezada por Agapito Gapo Lencinas, acusado de abusos sexuales y odiado por muchos internos. Los Apóstoles los atacaron sin piedad: 8 presos fueron asesinados a cuchilladas y golpes.

Los cuerpos fueron mutilados con hachas para ocultar evidencias y parte de ellos terminaron en el horno de la panadería de la cárcel, donde las temperaturas alcanzaban los 700 grados. El fuego no solo borraba rastros; también alimentó la peor de las leyendas.

Penal de sierra chica, el loco del martillo, asesinos seriales.jpg Los pasillos internos del penal de Sierra Chica donde ocurrió el motín.

Se prepararon empanadas con carne de las víctimas. Algunas fueron repartidas entre guardias y rehenes, que las comieron sin saber su origen. Aunque la justicia nunca condenó formalmente el canibalismo, los restos óseos encontrados en el horno confirmaron la incineración de cuerpos.

El 7 de abril, tras intensas negociaciones y la mediación de familiares y autoridades, los amotinados se rindieron. Salieron cabizbajos, con las manos en alto, mientras la cárcel era recuperada. La investigación reveló cráneos, huesos y dientes calcinados. El motín desató revueltas en otras cárceles del país y obligó a un debate nacional sobre las condiciones inhumanas de las prisiones.