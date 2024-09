En Brasil, la tecnología es una nueva frontera en la lucha por las tierras indígenas

► TE PUEDE INTERESAR: Violencia: al menos 196 defensores ambientales fueron asesinados en 2023

En enero de 2023, el gobierno brasileño declaró una emergencia de salud pública en el territorio yanomami, un área de más de nueve millones de hectáreas en los estados de Amazonas y Roraima, en la frontera con Venezuela. La declaración se produjo tras descubrirse graves casos de desnutrición, malaria e infecciones respiratorias entre la población, como consecuencia de la contaminación del agua y la deforestación provocadas por la actividad minera ilegal. El gobierno creó un grupo de trabajo para expulsar a los mineros de las tierras yanomami y controlar la emergencia.

Sin embargo, apenas unos meses después, los garimpeiros volvieron. En marzo de este año, el Ministerio de Pueblos Indígenas estimó que había 7.000 mineros activos en la zona. Como consecuencia, continúa la destrucción del ambiente.

Los datos de Deter, el sistema de alerta de deforestación del gobierno federal, muestran que la minería causó la pérdida de 384 hectáreas de vegetación nativa en el territorio yanomami en 2023, más del doble de las 188 hectáreas registradas el año anterior.

En esta remota región de la selva amazónica, de difícil acceso y con ríos y carreteras a menudo intransitables, los mineros utilizan principalmente aviones para desplazarse. Para ello, sus pilotos deben arriesgarse a despegar y aterrizar en precarias pistas de tierra, que a veces miden menos de 300 metros; las del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, en comparación, se extienden más de 1.000 metros. Cualquier maniobra errónea puede costar la vida a la tripulación, así como la pérdida de cualquier cargamento explotado ilegalmente, por lo que es necesario practicar a fondo el aterrizaje y el despegue en estas condiciones.

Han encontrado un hueco para esta práctica en el programa Flight Simulator de Microsoft. El software pago del gigante tecnológico utiliza imágenes de satélite y la topografía del territorio para simular situaciones reales para su base de usuarios, que abarca desde curiosos entusiastas del vuelo hasta pilotos profesionales.

Paulo Figueiredo, con el nombre de usuario Chockozzo, afirma en un foro de simuladores de vuelo que es hijo de un piloto que, entre los años 70 y 90, aterrizó en varias de las desafiantes pistas abiertas por la minería en plena selva amazónica. Figueiredo creó paquetes de simulador de vuelo de estas pistas clandestinas para que los usuarios pudieran descargarlos y utilizarlos en el programa, y subió vídeos tutoriales sobre la edición del software para añadir las pistas.

