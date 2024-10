Paulina Urrutia confirmó que padece cáncer de mama: cómo lo enfrenta sin Augusto Góngora

¿Cómo atraviesa el cáncer de mama la actriz Paulina Urrutia?

Urrutia confirmó que padece cáncer de mama en una entrevista con Claudia Conserva. La actriz dijo que se enteró de su diagnóstico "justamente al día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto".

"Tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte 'estoy pedida', también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano", dijo Urrutia.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz reconoció: "Yo no alcancé a salir de una pena para comenzar a vivir otro duelo. Eso fue lo impactante. Ahora siento que lo he vivido echándole para adelante, como siempre. Soy como un mono porfiado".

"Fue un año durísimo, se murió el amor de mi vida, pero al mismo tiempo ese hombre hizo una película ('La memoria infinita') y en eso sentí que estuvo más presente que nunca", agregó Paulina.

Paulina Urrutia también remarcó que cuando Góngora partió, "no solamente me dejó su casa, me dejó su familia".

"Tú no sabes lo que han sido los hijos de Augusto para mí en este momento, los nietos que tenemos, mis amigos, mis amigas. Cada una de las mujeres que cuando estamos en quimio me hablan", le manifestó Urrutia a la conductora Claudia Conserva.