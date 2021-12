Vuelve la entrega de los Premios Huarpe

Premios-Huarpe.jpg

También los Premios UNO a la excelencia deportiva, con un gran arraigo en la gente, tomaron protagonismo durante varios años.

"Vamos a volver a entregar los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo (serán más de 50 estatuillas) que se realizaro por última vez en 2007. La historia respalda estos premios y el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza es la única entidad que puede organizar y entregar estos trofeos", le dijo Ortiz a Ovación.

Lucio Ortíz en el Congreso de la FIFA para periodistas.

"CoMeDe ha querido apropiarse de un premio que no le corresponde e inscribió a su nombre. Pero lo hizo en una clase de marca que le permite hacer juguetes, artículos deportivos etc., pero no está incluida la entrega de premios, las ceremonias o los trofeos o estatuillas", aclaró.

"El deporte de Mendoza reconoce desde hace 75 años, desde 1946, a la Cruz al Mérito y desde 1983 a los Huarpe. La historia nos avala y los deportistas mendocinos tienen todo el derecho a recibir esos premios históricos", remató el ex periodista de Diario UNO.

Qué dijo Pagano

"Pasaron los años y nosotros, al ver que el Círculo estaba acéfalo, decidimos ir al INPI, hicimos los papeles y el premio Huarpe lo inscribió la Confederación Mendocina de Deportes y recibió el certificado durante los primeros meses del año 2020", le dijo Humberto Pagano, el presidente de la CoMeDe a Radio Jornada en octubre de este año.

Lo cierto es que el Círculo volvió al ruedo y realizará una entrega histórica.

La opinión de un abogado

"La Confederación Mendocina de Deportes tiene registrada la marca "PREMIO HUARPE A LA EXCELENCIA DEPORTIVA", solicitada el 05/08/2019, bajo Acta N° 3826240, en Clase 28 (limitada a: deportes), concedida el 23/02/2021, bajo resolución 3144786. Cabe destacar que la Clase 28 es de productos y no de servicios, y comprende -según el nomenclador vigente- los siguientes productos: JUEGOS, JUGUETES; ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; DECORACIONES PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD", dijo el abogado Luciano Buffarini en declaraciones que dio a conocer el Círculo.

"Esto implica considerar que su titular sólo podría usar la marca para tales productos, no para deportes, dado que el principio de especialidad así lo impone, no para otros productos ni para servicios. Además, la propia limitación (deportes) en dicha marca la haría pasible de nulidad administrativa -solicitada a instancia de un tercero-, dado que el INPI no habría advertido que tal limitación, no se corresponde con la clase", cerró.