Wimbledon: tres argentinos eliminados en el debut

delbonis 1.jpg Federico Delbonis perdió por séptima vez consecutiva en la ronda inicial de Wimbledon

Previamente, Tomás Etcheverry (77) cayó en un maratónico encuentro contra el francés Ugo Humbert (112) por 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 y 4-6, luego de 3 horas y 32 minutos de un partido que estuvo interrumpido por la lluvia.

Más tarde, Federico Delbonis (84) quedó eliminado en la ronda inicial al ser derrotado por el neerlandés Tim Van Rijthoven (104) por 7-6 (9-7), 6-1 y 6-2, al cabo de 1 hora y 44 minutos y se despidió del césped del All England en primera ronda por séptima vez consecutiva.

coria 1.jpg Fede Coria llegó a Wimbledon sin prepararse sobre césped

Sebastián Báez jugará este martes

El otro argentino que debía jugar este lunes era Sebastián Báez (35) ante el japonés Taro Daniel (118) pero recién se presentará este martes debido a que el partido fue postergado por lluvia. El encuentro está programado para las 7 hora argentina, en el turno inicial de la cancha 11.

En tanto el vigente tricampeón de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic (3), invirtió 2 horas, 27 minutos y cedió un set frente al coreano Soonwoo Kwon, a quien venció por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en el court central.

wimbledon.jpg Wimbledon empezó alternando lluvia con algo de sol

El serbio totalizó 80 triunfos en el abierto británico y 22 de forma consecutiva, racha que le permitió levantar el trofeo en 2018, 2019 y 2021, como lo había hecho previamente en 2011, 2014 y 2015.

"Vamos a tratar de llegar a las 100 victorias", prometió con simpatía ante el público de la Catedral del tenis, donde no pierde desde 2017 cuando se retiró ante el checo Tomas Berdych en cuartos de final.

Debuta el Peque Schwartzman

Además de Báez ante el japonés Daniel, este martes se presentarán otros tres argentinos: Francisco Cerúndolo (41) afrontará un compromiso muy difícil frente a Rafael Nadal (4) en el segundo turno de la cancha central (no antes de las 11), Diego Schwarztman (15) se medirá contra el estadounidense Stefan Kozlov (107) en el tercer turno de la cancha 18 (no antes de las 10) y Facundo Bagnis (102) confrontará ante el austríaco Dennis Novak (153) en el cuarto turno de la cancha 6 (no antes de las 12).

Wimbledon es el único Grand Slam esquivo para el tenis argentino. Las mejores actuaciones las protagonizaron Gabriela Sabatini y David Nalbandian, finalistas en 1991 y 2002 respectivamente.